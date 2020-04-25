【歌手2020】華晨宇奪冠撼贏蕭敬騰林俊傑　網民怒斥劇本一早內定

《歌手·當打之年》（又稱《歌手2020》）昨晚是總決賽直播，賽前網民對華晨宇、周深、日本歌后MISIA三位大熱門也寄予厚望，尤其是華晨宇在之前多輪賽事當中也拿下第一名寶座，自然是冠軍的首選，而華晨宇最後也不負眾望，在賽事中拿下冠軍，成為今屆歌王。不過節目結束後，網上卻引起一陣反彈，而「華晨宇難聽」亦成為了網絡上的熱搜詞，不少人也認為，今次華晨宇奪冠並不是那麼實至名歸，更怒斥節目組的劇本痕跡寫得太明顯，冠軍早已被內定。

《歌手2020》結果塵埃落定，華晨宇成為今屆冠軍。 (微博圖片)

先講講昨日總決賽的精采要點，跟之前的賽事不一樣，總決賽首輪，參賽歌手可自行選擇一位幫唱嘉賓，而多集也未有突破點的蕭敬騰，今次則找來了好友林俊傑合唱新歌《Hello》，「瑜亮」同台自彈自唱，也是9年來JJ首度與老蕭攜手合作，實在是沒有落敗的可能。可惜這個無敵組合在第一輪也只是獲得第三名位置，僅僅打入總決賽第二輪，而第一輪的排名第一，正正就是華晨宇跟李宇春合唱《西門少年》。不過由於昨晚是直播關係，沒有經過修音下，不少歌手的瑕疵很容易便顯露出來，而華晨宇的選曲可說是比保守更保守，由於是以說唱為主，全曲幾乎也是同一個音調，這樣也能奪得第一名，只能說500位有份投票的聽審當中實在有不少華晨宇的粉絲。

除咗華晨宇李宇春組合，睇下仲有邊啲參賽嘉賓

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不少人怒轟，由於華晨宇是湖南衛視的「親生仔」，故此內定他為冠軍，更直道劇本生硬。 (微博圖片) 而精采的還在後頭，不少網友批評，原本最有機會跟華晨宇硬撼的兩大熱門，MISIA及周深也被節目組用莫名奇妙的方式從第一輪賽事當中刷走了。因為今次的賽制中包括奇襲機制，故此早前已落敗的袁婭維及吉克雋逸在今集再度復活，並分別向MISIA及周深發動奇襲，即使兩位大熱在之前的節目中發揮多好，也無緣無故便被淘汰，無緣晉身總決賽第二輪賽事。不少也尤其對MISIA落敗感到可惜，因為作為最資深的唱將，竟然落敗於袁婭維，加上袁婭維的幫唱嘉賓出現致命失誤，人聲被伴奏掩蓋，仍能以312：173的大比數唱贏表現穩定的MISIA，實在令人難以置信。結果在毫無對手的情況下，華晨宇勝出第二輪賽事，成為今季總冠軍，不少網友批評劇組的劇本實在過於著跡，雖然由節目第一集開始，作為湖南衛視親生仔的華晨宇早被認定是內定冠軍，但這樣的鋪排也實在令大家感到不滿。

在網絡的一番撻伐後，華晨宇的好友陳翔也發文力撐：「看了昨晚的歌手，其實真的已經在意料之外了，直播能發揮到這個程度已經是高手中的高手了。」不過他又鬼拍後尾枕：「看大家都在吐槽難聽，我想說，為了營造更美好的視聽享受，播出都會修音的，這也就是為什麼每年的《歌手》和《好聲音》總決賽都會出現翻車的話題。但是，陳翔說沒必要爭議，每個人都有個人的喜愛，佩服華晨宇唱功，實至名歸。」不小心爆響口，原來節目向來都會修音，那麼之前的名次及節目內容又是否都有造假之嫌？不過反正都是一個綜藝節目，其實有好歌聽，又何必過於認真。