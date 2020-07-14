鄭元暢請許瑋甯上《不專業廚房》　大爺上身撓起手等食　女神崩潰

鄭元暢最近在官方Youtube頻道開啟「不專業廚房」單元，繼第一集整韓式炸雞整到崩潰到大嗌要叫外賣後，他發現情勢不妙，為了能讓自己在旁邊印印腳等食，決定拉好朋友落水，邀請毫不知情的「受害者」許瑋甯擔任首位嘉賓，最後居然將廚藝有返咁上下的她逼到癲，頻頻反白眼。

一開始鄭元暢就酸許瑋甯「很秋」（台語「驕傲」），開出的菜單沒有一樣不會做，於是決定考驗她從未煮過的「俄羅斯烤肉串」，原以為鄭元暢會擔任二廚一起作菜，但他由頭到尾忙住開酒、品酒、吹冷氣，還很直接對許瑋甯說：「這一集你想怎麼做就怎麼做，肉你切，我手不想碰到那個肉。」

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後來他雖然有幫手切洋蔥，令廚藝精湛的許瑋甯睇到擰晒頭，忍不住說：「你這個節目是不是想把來賓逼瘋?」笑壞眾人。光看預告就讓觀眾們敲碗表示：拜託這個系列一定要持續下去！也有粉絲表示：原來廚房還沒炸掉，開始找好朋友一起來炸廚房了。

2人還沒開始做菜就開喝香檳、紅酒， 還發明出就是要飲到迷迷糊糊，煮餸先會好食的歪理。一個有潔癖的大廚和一個只想要偷懶吹冷氣的二廚，無時無刻的鬥嘴跟互相吐槽，看得出來兩個人真的是超級好朋友，沒有偶像包袱的程度，也把旁邊工作人員嚇出一身冷汗。

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