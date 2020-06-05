【周遊記】謝霆鋒、周董富士山下火拼廚藝　提王菲罕見放閃

由周杰倫（周董）與好友主持的實境節目《周遊記》，最新一集「富士山」邀來男神謝霆鋒當伴遊，見到周董與好友為自己呷醋鬥嘴，謝霆鋒大讚周董單純宛如女友王菲。

謝霆鋒曾在日本讀書，此次特別開美式古董敞篷跑車帶周董前往他的私房美景銀杏大道，沒想到一聽化妝師杜哥開玩笑說想跳槽跟著謝霆鋒，周董聽了之後呷醋，兩人互動，讓謝霆鋒不禁表示：「杰倫真的是一個很可愛的人，我很喜歡這麼單純的人的，但是世界上越來越少，我認識的像他這麼單純的、他跟王菲都是同樣單純的人。」

謝霆鋒於周董最新一集的《周遊記》中任嘉賓，雙方大鬥廚藝，同集亮點還有周董拜訪潮流教父山本耀司：

周董與謝霆鋒在富士山山下精進湖湖畔露營，展開廚藝大對決，面對廚藝精湛的勁敵謝霆鋒，周董完全不緊張，笑說：「我跟霆鋒都很隨興，看到什麼就煮什麼。重點是當下美妙環境，拍攝當天整個氛圍看著富士山，大家輕輕鬆鬆的聊天，我覺得這就值得。」而謝霆鋒推薦好友享受慢活，感慨表示「要學習慢活，因為這個圈子的五光十色會妨礙一個人的踏實。」言談間也自曝對演藝生涯的想法。

而在演藝圈出了名孝順的周董，在節目一開頭造訪時裝界大師山本耀司工作室，並向大師秀出多張媽媽私藏每照證明是鐵粉，幫媽媽向大師告白，山本耀司感動回應：「我想邀請你們來我的巴黎時裝秀！」大師也讚周董的小眼睛會說話，有趣的是，訪問一結束，周董第一件事就是分享影片給媽媽，像個小朋友興奮地說：「你看！我和山本耀司做訪問耶。」《周遊記》將於本周六晚上10點於Netflix上架。

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