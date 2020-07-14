【婆婆和媽媽】林志穎阿媽被嘲惡奶奶　發火拖喼走人點收科？

林志穎近來同媽媽以及老婆參加內地真人騷《婆婆和媽媽》，最新一集中三人到墾丁玩，結果當媽媽被朋友告知，外面的人都說她是「惡奶奶」，嬲到要執行李走人，最後結局大反轉，令林志穎哭笑不得。

林志穎媽媽與媳婦陳若儀聯手惡整林志穎。（《婆婆與媽媽》截圖）

林志穎帶著老婆陳若儀以及媽媽，三人到墾丁度假，當老婆與媽媽在聊天時，許久不見的朋友打電話給林媽媽，寒暄兩句後朋友就說「新聞上怎麼都說你是惡婆婆，虐待媳婦什麼的」，讓林媽媽聽了很生氣大呼「不想演了，我要走了！」

陳若儀連忙安撫婆婆，但是林媽媽仍收拾行李準備要走，最後陳若儀趕忙找來林志穎幫忙勸說，林志穎連忙向媽媽解釋這一切都是誤會，還放話給在場的人不允許再說惡奶奶這件事，也安撫媽媽「那我們就不要錄了，今天大家就收工。」

不過接著林媽媽與陳若儀兩人互相使了一個眼色，兩人才向林志穎坦承只是在整他而已，林志穎一開始還沒反應過來「誰要整我？」，林媽媽還笑稱「幫若儀報仇」，陳若儀則表示「因為你平常都會整我」，還大爆「你放一個屁，還用棉被把我蓋住」，瞬間讓林志穎的形象偶包碎一地。

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