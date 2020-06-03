【婆婆和媽媽】林志穎曾當眾除褲證明男兒身？阿媽大爆童年黑歷史

林志穎帶著老婆陳若儀與媽媽參加內地真人騷《婆婆和媽媽》，結果慘遭阿媽大爆料細個經常被誤會是女孩，為此還曾當眾除褲力證自己是男生！

林志穎遭媽媽爆料細個經常被誤會是女生，不惜當眾除褲證明自己係男仔↓

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《婆婆和媽媽》最新一集中，林志穎與老婆陳若儀到宜蘭，與媽媽一起慶祝母親節，林媽媽還特地準備兒子最喜歡吃的紅燒肉，不過當林志穎的得知紅燒肉是經過油炸料理之後，則連忙表示「自己不能吃太多」，因為會長痘痘，這讓林媽媽有點失落，因為林志穎小學時爸媽就離婚，自此就沒有跟媽媽住在一起，一年之中母子能見面的次數很少，媽媽也不知道長大後的兒子飲食習慣已改變，老婆陳若儀更透露，因為他要保持身材，所以平常吃得比較清淡，就連澄汁都不喝。

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不過林志穎的媽媽也爆出他小時候的趣事，林志穎小時候都留著「妹妹頭」，因此常會被人誤會是女生，有次林志穎受不了就在媽媽朋友面前脫褲表示「我是男生」，童年的「黑歷史」被媽媽爆出，林志穎也害羞表示，因為太常被誤認是女生，連去上廁所都會被人誤會，之後就將頭髮剪成平頭。

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