【收視滯後報告】《殺手》輕鬆破紀錄　今年「劇王」仲有轉機？

收視報告又再出爐，今次的日期是6月29日至7月5日。今次的報告重點當然是新劇《殺手》的收視，在此之前，三線劇集其實已經不停下跌，但終於迎來反彈的時候！

《殺手》首周收視錄得29.2點，將最近低迷的收視一次過拉起上來，《殺手》收得好其實有原因，除了這個題材並不常見之外，三位視帝視后級主角也是收視保證，加上高海寧、龔嘉欣、麥明詩等人也發揮出色，令人不會很快棄劇，首一周能夠保住在29點以上，絕對是一個不錯的成績。當然好成績並不是說說便是，《殺手》打破了3年的紀錄，成為2017年以來二線劇集首週播映收視之冠，對上一套是《城寨英雄》。

《殺手》收視高收，演員應記一功。（劇照）

至於另一套劇集《那些我愛過的人》也有收視回升，今次錄得28點這個不錯的數字，在愈接近結局篇的情況下，相信下一次的收視會更加好，向著全劇平均收視27點的目標進發。至於上一套跌穿近期最低紀錄的《愛•回家之開心速遞》，收視終於有少少回升，錄得25.6點，希望會繼續上升。

唔知最終收視會有幾多呢？（劇照）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.6點，最高收視周一(29日)晚27.1點。《那些我愛過的人》周一至五平均28.0點，最高收視周三(1日)晚28.6點。《殺手》周一至五平均29.2點，最高收視周一(29日)晚29.6點，首週取得收視29.2點，乃2017年以來二線劇集首週播映收視之冠。 《天涯俠醫》周一至五平均6.1點，最高收視周二(30日)晚6.7點。

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