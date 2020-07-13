23歲丁子朗眼白發黃 　肝酵素飆升：醫生話十年後有機變肝癌

丁子朗今日（13/7）現身電視城出席明珠台系列節目《絕色星期二：野性超感官》宣傳造勢活動。丁子朗被問到同女友林宣妤分隔異地，被指留唔住女方。今年23歲的丁子朗直言因為疫情關係分隔異地，但又隨即改口話：「咁我哋本身都係好朋友嚟嘅，咁佢又返咗去馬拉，咁啱又遇到呢啲情況，都真係有辦法嘅。（女方約滿無綫時，你有冇畀意見叫佢留低？）作為朋友都有講一兩句嘅，但我又真係唔敢講咁多，因為始終自己年資又唔係好深，唔想影響到佢嘅事業，無論點我都好尊重佢嘅決定。」

丁子朗眼白發黃，原來肝臟出現問題。（陳順禎攝）

子朗受訪期間，表現疲倦眼白發黃，細問之下，丁子朗坦言肝臟出現問題，經醫生診斷後，證實肝酵素飆升，「其實呢個情況都有半年時間，自己又唔煙唔酒，我都唔知點解會咁，醫生話十年之後，有機會變成肝癌，醫生叫我多啲休息，但呢排又要拍《七公主》，都冇乜時間休息，不過我而家搵緊中醫睇，睇下有乜方法，可以改善到個體質。（屋企人知唔知？）佢都好似知道，我都唔記得有冇講俾佢哋知。（你眼白好黃！）我都知，拍劇嘅時侯，劇組啲人都有同我講，話我眼白好黃，問我係咪身體有事，講真其實自己都有啲擔心。」