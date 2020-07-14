【多圖】郭子豪認愛鄧卓殷　甜蜜讚女友係見過最善良的人

去年中傳出郭子豪（左）與港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷Amber（右２）撻著。（資料圖片）

去年中傳出郭子豪與港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）撻著，傳足一年終獲當時人認愛。郭子豪早前接受訪問時，公開感謝Amber於自己低潮時無限量支持。而Amber出席活動時亦承認二人地下情一段時間，對男友突然認愛感到好sweet。

郭子豪與鄧卓殷Amber一齊主持《娛樂大家》。（IG：@amber.tcy）

去年5月郭子豪被影到同Amber一齊睇租盤疑似築愛巢，但當時郭子豪有個拍拖三年圈外女友Karen，疑一腳踏兩船。當時郭子豪於IG回應早與Karen分手，對於自己與Amber關係，郭子豪就表示：「分咗手，同埋唔涉及『小三』，呢啲說話好難聽！（分咗手幾耐？）唔回應啦。」，疑似默認與Amber關係。

郭子豪與鄧卓殷Amber因為主持《娛樂大家》同汪明荃混熟，不時一齊行山。（IG：@wang_liza）

相隔一年二人終承認戀情，郭子豪接受訪問時指已見過雙方家長，指自己全面停工陷入人生低潮時曾諗過輕生，多得Amber從旁支持，更讚女友係生命中見過最善良嘅人。亦再次強調當日分手後先同Amber喺埋一齊，二人以結婚為目標進發。而Amber十三號出席活動時甜絲絲表示，覺得男友公開講感情生活好大勇氣，以後唔使再避忌。

郭子豪與鄧卓殷Amber以後可以光明正大拍拖啦。（IG：@wang_liza）