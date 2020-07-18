「性感女神」樂宜Lokyii變靚過程大公開　痛到面容扭曲尖叫兩小時

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「性感女神」樂宜（Lokyii）自2015年就開始成為DJ，除了活躍於酒吧夜場之外，又因為「福利圖」而吸引不少IG粉絲，至今已累積超過26萬粉絲。2018年參加TVB《美女廚房》以及2020年參與ViuTV節目《辣伙頭》、《埋嚟睇 埋嚟玩》和《索女人妻ichi烹》後更成功入屋，成為新一代「宅男女神」。每逢提起樂宜，就必會令人聯想到性感、泳衣、陽光與海灘。

提起樂宜（Lokyii），就離不開陽光與海灘。（IG@lok_lokyii）

療程時間加上拍攝時間，樂宜（Lokyii）被「糟質」了兩小時有多。（梁碧玲攝）

近日樂宜就似乎對「整過容」或是「成日P圖」等留言感到不滿，所以就決定把心一橫，去矯正骨骼移位問題。兩小時療程中，她又喊又叫更加痛到流眼淚。到底療程後，樂宜會不會變靚咗？　睇片就知。

變靚前（左）與變靚後（右）的樂宜（Lokyii），大家覺得有沒有分別？（梁碧玲攝）

樂宜（Lokyii）變靚過程逐格睇：

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點擊下圖睇更多佢嘅靚相︰

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場地提供：
Kevin Chan CLM HK Healthcare Centre
葵芳新都會2座41樓4104室

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