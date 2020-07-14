吳千語疑跟富三代築愛巢　傳緋聞男友3000萬購傲瀧好事近？

林峯舊愛吳千語日前被指跟百億「富三代」緋聞男友施伯雄（Brian）復合，感情穩定，近日又再有傳媒報道男方已準備好迎娶千語，更豪擲3000萬買入清水灣豪宅築愛巢。

千語跟舊愛林峯分手多年，二人現在已有新發展。（吳千語IG）

千語雖未曾公開承認跟Brian的戀情，不過就偶有被傳媒找到疑似低調放閃的蛛絲馬跡，據知兩人復合的消息在朋友圈已是公開的秘密。近日有消息指男方將會在下年迎娶千語，更在去年年尾已豪擲3000萬購入清水灣傲瀧1,800呎豪宅，該住宅有眾多藝人聚居，例如袁偉豪早前與拍拖三年的女友張寶兒，以聯名形式斥資超過六千萬購入一個複式花園單位。據知，千語跟Brian的朋友已非常相熟，他們去公園拍拖時，千語是坐自己原名吳欣容登記的車，但私家車的登記地址卻是Brian的南灣豪宅，關係似乎非常穩定。

Brian是前全國政協委員兼地產商施子清的長孫。（網上圖片）

Brian的條件和背景相當不錯，外表官仔骨骨。學歷方面，Brian畢業於美國喬治華盛頓大學，主修工商管理。講到家庭背景，他是前全國政協委員兼地產商施子清的長孫，名副其實的百億富三代。Brian雖然家庭背景驚人，但他也有自己的事業，是一名企業家，一手創立網上房地產平台，更因此得過「網絡人氣大獎」。

有不少明星藝人都選擇清水灣傲瀧。（傲瀧官網）

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