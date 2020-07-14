【香港奇則】40萬裝修337呎細單位大改造　打通房間連窗台都用盡

香港開電視最新一集的《香港奇則》，由主持李尚正帶大家參觀一個337呎的單位，這間屋有不少典型香港細單位的問題，來一起看看設計師如何解決問題！

裝修後的單位以灰色為主調。（《香港奇則》電視截圖）

337呎的單位，原圖則有兩間房，呈「眼鏡房」的格局，而且有俗稱「五門歸心」（又稱五鬼拍門）的問題，即是大門、浴室門、廚房門、兩間睡房門都向着客廳，傳統一輩認為風水欠佳，另外在實用性上也不高，因為五個門口會令客廳難有完整的牆放家俬，這次的單位就本來就只有一面牆是可以用到的，非常浪費空間。

原圖則有「五門歸心」的問題，不少業主都不喜歡這樣的單位，因為空間不實用。（《香港奇則》電視截圖）

圖為裝修後的圖則，設計師把門的數目減少了。（《香港奇則》電視截圖）

今次的設計師就用了不少方法去減少房門數量，他把兩間房變成一間大房，又把浴室門的位置更改，令客廳的空間更好用。原本一入門的右手邊是廚房，設計師索性把廚房門拆走，然後原本向客廳的浴室門轉為收在廚房裏面。為了更有空間感，廁所的一面牆和門都用了鏡面。不過把廁所門收在廚房裏面，感覺上會有衛生的問題。

設計師把原本在廳的浴室門改放在廚房內，就是圖中鏡面的位置。（《香港奇則》電視截圖）

裝修後的單位，多了一面牆可以用來放掛牆電視和影音設備，而設計師更做了特色的牆身。睡房方面，兩間房打通成一間大房。而睡房和廳用了玻璃間隔，增加採光，又裝有窗簾，需要時可以拉起來。單位其實有不少窗台，設計師就用睡房的其中一個窗台，在上面加了一張書桌，善用空間。全屋裝修費大概是40萬，價錢屬中價。

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