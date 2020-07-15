九五至尊︱吳美珩凍齡廿年仙氣不減　秘婚百億富豪低調做少奶奶

無綫（TVB）深夜時段重播由江華、張可頤以及吳美珩主演的經典穿越劇《九五至尊》，劇集2003年首播時成績叫好叫座，去到今天不少觀眾捱眼瞓都要重溫。劇中飾演秦沛女兒Rachel的吳美珩仙氣十足，顏值高加上古典氣質，成功在觀眾心中留下深刻印象，更獲封為「吳美人」。

吳美珩在劇中飾演秦沛女兒Rachel，仙氣十足。（影片截圖）

現年48歲的吳美珩出身於醫生家庭，1996年參選國際華裔小姐奪亞入行，隨即受公司力捧出演不同劇集。代表作包括《真情》中的羅生肖、《刑事偵緝檔案IV》迷倒無數男人的變性人、《情牽百子櫃》的姜心悅以及《妙手仁心III》的醫生葉淘。她最擅長出演專業人士，不少角色都是律師及醫生，相當入型入格。

點撃睇吳美珩不同劇集的演出：

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入行以來，吳美珩鮮有緋聞，原來她早於當選華姐後便結識身家百億、開辦投資管理公司的王華麟，二人愛得低調更於2001年秘密結婚，在台中君悅酒店筵開60席，但直到2007年懷上囡囡才正式對外公布婚訊。據指吳美珩與老公有共識不公開，令她可以在TVB繼續專心自己的事業。誕下囡囡Maegan後，吳美珩樂於當少奶奶專心相夫教子，《太極》便成了她在TVB最後參演的劇集。而2011年，吳美珩再誕下囝囝，湊成一個好字！

點撃睇不同時期的吳美珩：

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吳美珩離開幕前多年，又沒有用社交平台，幾乎絕跡娛樂圈。直到上年年初，Do姐鄭裕玲就上載了與吳美珩、宣萱、丘凱敏、顧紀筠及劉曉彤聚會的照片。相中的吳美珩外表十年如一日，仍然美艷動人，不少觀眾都希望她復出拍劇，之不過她現時樂於當少奶奶，粉絲只好重溫她出演過的劇集。