【殺手】丁樂鍶首次在劇中有突破　少有地IG搵唔到性感相的女藝人

《殺手》劇情開始進入直路，陳豪、黎耀祥兩人各自解開過往的恩恩怨怨，而陳豪在劇中開始寂寞，因為拒單之後一直未有新工作，正在他寂寞之時，到了酒吧兜搭一位妙齡少女，這位少女看下去十分眼熟，其實在第一集早已出現！

這位妙齡少女其實就是丁樂鍶，除了剛剛出現被陳豪兜搭之外，其實第一集中也有份飾演派對內的兔女郎，更與李佳芯有幾句對白，不少觀眾都有種迷思，究竟這兩個角色是同一個人？還是只是跑龍套跑兩個不同的角色？

大家記唔記得佢已經出現過？（《殺手》螢幕截圖）

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這個角色原來並不是她在這部劇的盡頭，其實之後的戲份還會有她，在接受《香港01》訪問的時候，被問到她演出的三戲場是不是同一個角色？她說：「接嗰時唔係，但我將佢變成同一個人喺劇裡經歷唔同嘅事而有所改變，25集還有我出場的戲份。這三個劇情中引發點是愈快樂愈墮落，轉捩點是人墮落到一個點而佢唔選擇再墮落嘅時候，會有一個機會去轉變，但我不能劇透所以無法完整解釋清楚，請記住繼續收看！」想不到本來只是跑龍套的角色，丁樂鍶竟然可以賦予一個性格將三個角色連貫起來，認真厲害。

少有地在IG也找不到性感相的女藝人。（IG@丁樂鍶）

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被網民指她開始性感，她指其實這並不是第一次，她說：「記得自己入行而來最性感是剛入行《美女廚房2》的綜藝節目，幾個天使在公司安排下出了一本寫真。我個人唔太喜歡用一個小小的框架框住自己的可能性，但同時我認為影視事行業是本土文化重要資產之一，也可從故事中用娛樂的方式讓觀眾有更多反思嘅地方，如果劇情是需要適當的性感是可接受的，但是局限自己的可塑性就浪費了自己為什麼要做一個演員的初衷。」她是一個很有主見和理想的演員，希望繼續有更多的機會！

丁樂鍶十分主動。（《殺手》螢幕截圖）

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