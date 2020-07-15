43歲梁雪湄愈老愈靚激似黎姿　冇份拍《陀槍師姐2020》係觀眾損失

無綫（TVB）新劇《陀槍師姐2020》上月尾正式煞科，雖然未知幾時正式出街，但已經好有話題，因為除了滕麗名回歸飾演「陳三元」，還有朱咪咪、黃美棋繼續分別以「二妹姐」同「莎莎」身份登場，與前作幾乎無縫接軌！不過，好多觀眾都覺得未夠完美，因為陳家始終未齊腳，「陳小生」歐陽震華、「陳四喜」梁雪湄和「陳五福」姚樂怡統統沒有參演，最慘是當中超過10年未拍過TVB劇、「電波少女」出身的梁雪湄之前接受訪問時明明講過自己有意復出拍劇！

梁雪湄（右一）在《陀槍師姐》系列中飾演「陳三元」（滕麗名飾）之妹「陳四喜」，當年完全不似黎姿的她，現時愈來愈似黎姿。（電視畫面）

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梁雪湄曾在之前深宵時段重播的《刑事偵緝檔案III》亮相，飾演發明星夢的少女「梁小麗」。（電視畫面）

梁雪湄最後一套TVB劇是2009年播出的《ID精英》，與TVB約滿後，她轉投亞視（ATV），先後為《師奶你好野》、《時尚生活Guide》及《生活加油站》等節目擔任主持。2013年，她開始淡出幕前並用過往登台、拍劇賺到的儲蓄，與朋友夾份開美容院，對美容、護膚頗有心得，難怪今年43歲的她望落卻比之前更加後生。

梁雪湄有自己做生招牌，所以生意愈做愈大，後來仲踩過界投資茶餐廳連鎖店生意，成績不俗。除此之外，梁雪湄亦有四圍飛兼職為旅行網站寫Blog，過去曾到菲律賓、越南、挪威、印尼等地，半個地球都有其足跡，不過因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，今年才被迫休息，長留香港陪伴家人，相信好多觀眾都希望有電視台會請她出山拍劇。

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