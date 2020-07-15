李玟與超級富豪老公驚傳婚變　微博發帖惹猜測：感覺是一種解脫！

現年45歲的歌手李玟 (Coco) 與現年55歲的外籍超級富商Bruce Rockowitz於2011年結婚，兩人結束8年的愛情長跑，婚後至今9年來一直相當恩愛，還不時會公開放閃。Coco為了想替老公生小朋友，年前更進行了人工授孕的手術，可惜仍未有好消息。

Coco日前突然於微博發文，字裏行間似有弦外之音：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的。勇氣並不是與生俱來，是需要從實踐中去不斷地學習，改進和爭取……我還在學習和爭取中。我希望…希望……」網民隨即偵探上身揣測，懷疑她是否與老公婚變了，紛紛留言關心和安慰她。

Coco與超級富商老公Bruce。(李玟微博)

其實Coco於5月20日時就曾在微博出post表示：「終於勇敢的做了，感覺是一種解脫，今天不只是跟你所愛的人說我愛你，也要多愛自己一些，因為這輩子只有自己永遠伴隨，所以你不愛自己，愛誰。」內容可圈可點。

其後她還剪了一頭長髮，一改多年的長髮look而換上了短髮新形象，不禁令人聯想到她此舉是否與婚變有關。Coco的老公Bruce是城中超級富豪，身家逾20億，與前妻育有2名女兒。Bruce當年與Coco結婚時就豪擲過億港元舉行了世紀婚禮，更請來國際巨星Bruno Mars以及及天后Alicia Keys等獻唱。

Coco多年來都是留長頭髮。(李玟微博)

Coco的家姐李思林（Nancy）回應Coco是否與Bruce婚變，她表示大家不用對Coco的說話如此過敏，可能疫情下她太得閒沒事做，只是了解了人生和生活，講些勉勵的說話，叫大家不要太敏感。

Nancy透露今年一月起，Coco的老公Bruce就留在香港，她上星期還與Coco以及Bruce一起食飯。不過Nancy卻表示兩夫妻即使日日見，也不代表沒事。

她又強調自己不能夠代Coco回答她的私人事，要留待Coco自己回答，她不方便講。Nancy覺得Coco需要時間和空間，之後就會自己交代，又認為Coco不澄清更好，更謂若然搞不好，分分鐘唔離都變離。

Coco早前剪短了頭髮。(李玟微博)

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