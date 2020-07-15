「亞視霆鋒」伍偉樂轉行揸巴士　揭需屋企人接濟：覺得自己好冇用

前亞視成員伍偉樂自2016年亞視「熄機」之後回復自由身，熱愛足球的他曾於2018年獲ViuTV邀請主持世界盃節目，不過卻未有太多幕前演出機會。近日，他在個人Facebok上分享了一張自己的九巴職員證，並留言謂：「上帝早已預備 人生係有說明書 使命與目的」。不少網友都以為他接到新戲、或是否參與某個綜藝節目。

伍偉樂在個人Facebook分享職員証。（伍偉樂Facebook）

暫時揸緊11B 隸屬九龍灣廠區

伍偉樂接受《香港01》記者訪問時坦認自己已經成為巴士司機：「暫時揸緊11B，隸屬九龍灣廠區。（點解突然去考巴士？）其實16年完約嘅時候已經見到有九巴招募，不過就冇實行到，咁啱呢期又撞正疫情，婚禮司儀呀、活動主持嗰啲真係少咗好多，心血來潮就打去應徵，點知嗰邊都好快手，就安排咗我去訓練，嗰邊又教得好好，1 Take Past！」其實2016年後，伍偉樂主要都靠擔任婚禮司儀和活動主持維持生計，亦會參與廣告或短片拍攝，亦曾試過與不同電視台談洽，唯因為條件未能互相滿足而擱置：「我由02年開始入亞視做呢一行，到亞視16年熄機，基本上乜都做過吓，好似都有啲夠皮，好似想停一停，但有時停得太耐呢，真係會停晒喎！個人好似唔係太想做返呢一行咁！」不過伍偉樂表示並沒有放棄幕前工作，若有機會的話，即使不收酬勞都會參與。

重溫樂哥哥在亞視的演出：

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家庭負擔大

伍偉樂於2015年與圈外女友結婚，現時已經是4名子女的父親，他受訪時表示經濟負擔頗重：「如果計淨係四個小朋友嘅基本開資，連埋工人姐姐，每個月嘅基本開支都要3萬蚊，再加上我5歲嘅大仔自從新年之後都冇返過學，所以我哋幫佢報咗好多班，例如鋼琴、畫畫、棒球、珠心算咁，咁佢都有興趣嘅，其實我哋唔係話想佢學得好勁，只不過真係有時冇辦法陪到佢，太太亦要照顧其他三個，所以冇辦法之下就畀佢學多啲嘢囉。」其實在過去4年，樂哥哥為生計都除了不斷接司儀相關的工作之外，亦曾試過轉行做郵局、汽水販賣公司及運動舖等工作，不過卻並不長久：「其實都辛苦，由藝人轉去做其它行業，係完全唔識，好似重新做人一樣，有時做落都會覺得完全唔適合。」然而，由於有時開資太大，樂哥哥仍然面對入不敷支的情形，只得夠家人接濟：「屋企人有時都會主動問，甚至主動出手幫我，我覺得好感動，但我都會覺得自己好冇用，咁大個仔，都仲要屋企人幫手！」

睇睇樂哥哥嘅近況：

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同場加映：

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