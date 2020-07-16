【爸爸去哪兒】曹格女兒Grace長大了　包包萌娃變長腿美少女

藝人曹格跟造型師太太吳速玲，先後育有一子一女Joe及Grace，而在2014年的內地親子真人騷《爸爸去哪兒2》，曹格帶著一對兒女錄製節目，當時齊蔭冬菇頭，臉圓圓肥嘟嘟的小女孩，現時已長得亭亭玉立，而且明顯遺傳了媽媽的優良基因，樣子甜美外，9歲已經擁有逆天長腿，將來入行肯定大有前途。

Grace的媽媽吳速玲身高176cm，女兒似足她也有修長美腿。（IG@5400wu）

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曹格女兒曹華恩(Grace)，早於《爸爸去哪兒2》已經跟觀眾見面，當時她剪了一個齊蔭頭，有著胖胖的臉珠，眼仔碌碌，天真無邪，相當可愛，有點似日本娃娃，當年跟吳鎮宇兒子Feynman、黃磊女兒多多，就有頗多互動鏡頭，不過小女孩到了拍攝地點始終有點怯場，經常拉著哥哥曹三豐(Joe)衫尾，也有不時哭鬧畫面，令觀眾留下了深刻印象，俘虜不少粉絲。

吳速玲帶同子女到海灘玩樂。（IG@5400wu）

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近日曹格在微博留言，開玩笑表示因疫情關係，自己少了演出，要做兼職攝影師搵外快，而他的拍攝對象，其實是她的太太吳速玲及一對兒女，曹格更大曬一家四口到海灘嬉戲的照片，由於吳速玲擁有176cm的模特兒身高，子女亦遺傳了她的優良基因，11歲的哥哥Joe跟9歲的妹妹Grace，小小年紀已經有逆天長腿，Grace更是女大十八變，昔日的包包臉，變成了瓜子口臉，手腳纖瘦，而且她仍在發育階段，相信不難擁有名模級的高度，至於將來會否繼承父業，大家要拭目以待啦。