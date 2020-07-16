對號入座│塔羅師教自製西洋魔法精油　人緣旺仲令性能力激增？

由林二汶和塔羅師Jan Jan主持的ViuTV全新節目《對號入座》以十二星座為主題，除了剖析不同人格以至男女關係，更會即場做測試和教授不同方法去增強運程。第三集繼續以出軌為主題，並探討那個星座最容易做小三，Jan Jan更會教大家如何自製勾引魔法提升性能力！

由林二汶和塔羅師Jan Jan主持的ViuTV全新節目《對號入座》以十二星座為主題。（影片截圖）

雖然愛情關係中無分對錯，但有人卻認為不被愛的人才是小三。在12星座中，屬於火象星座的獅子座、人馬座和白羊座，特別喜歡跟別人搶，當中的人馬座就被形容為「超級第三者」。由於人馬座放蕩不羈和不服輸的特質，所以會自以為一定會成為正印，故無論對象有伴侶都會展開追求。而雙魚座就會當「被動式小三」，因為其大愛的性格很容易對人有好感，很多時候都會在喜歡上對方後才發現對象已有伴侶，然後就變成小三。

既然上一集已經教授大家如何以生命靈數連線去檢查小三體質，今次Jan Jan就教大家以西洋魔法如何增強勾引能力。其實西洋魔法在西洋玄學中佔了很重要的一部分，正如中式會許願或化寶，屬於白魔法的類型，絕對不是任何邪門之術。魔法最多不湊效，但不會有任何反效果。

對號入座│邊啲星座最易戴綠帽？ 教你用生命靈數連線查小三體質

點擊下圖看製作魔法精油的步驟：

+ 11 + 10 + 9

這個是歐洲古代流傳下來的魔法，能量非常強，所以使用的時候都要找適合的人身上。如果對方已有妻子和家室，還寫上對方的名字，就會容易招惹爛桃花。做魔法的時候心念和專注力是最重要，故過程中一定要非常專心。

Dixon自嘲入行8年都未紅，故這個魔法對自己必定有用。（影片截圖）

但如果有對象，準備要跟對方約會的時候，可以將魔法精油塗在乳頭和肚臍位置，而男士則塗在肚臍以下。如果想增加人緣，就將魔法精油塗在喉嚨和肩膀。Jan Jan更表示這個魔法很容易令對方脫衣服，如果要再增強性能量，可以剪內衣一角放進魔法精油中。

經過現場投票，最後由Denise成功得到製作魔法精油的機會。（影片截圖）

最後二汶提醒大家，魔法可以令感情急升或急跌。出軌者容易蒙受全部損失，所以在出軌之前，請閣下自行評估風險。