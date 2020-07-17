湯告魯斯14歲愛女Suri亭亭玉立　繼承父母滿分樣貌打扮星味濃

荷里活男神湯告魯斯（Tom Cruise）雖然已經年屆58歲，但仍然身手了得，仲經常在電影中親身上陣做危險動作，勁過不少後生仔，魅力非凡。有魅力就自然感情生活豐富，先後與Mimi Rogers、妮歌潔曼（Nicole Kidman）有過婚姻關係的他，在2006年與女星姬蒂荷姆斯（Katie Holmes）結婚，雖然兩人於2012年離婚，但期間他們迎來了愛情結晶Suri。時間來到今年，Suri已經亭亭玉立，成為了一名14歲小淑女。

湯告魯斯愛女Suri的一舉一動以至表情都是傳媒焦點。（Getty）

有傳姬蒂因為湯告魯斯信奉科學教的關係，所以禁止前夫與愛女見面，而湯告魯斯亦坦承多年沒有見過女兒。雖然如此，傳媒仍然非常關心Suri過得怎樣，美國東岸時間前日（14/7），有記者便拍攝到Suri到紐約街頭，與朋友一起聚餐的情況。由於當地新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，所以Suri都乖乖地戴上口罩，而口罩的熒光粉紅色，更同她身上的粉色吊帶裙襯到絕，甚有星味，所以好多人都好想Suri繼承父母衣缽，入行拍戲拍劇。

點擊下圖睇睇Suri而家有幾靚女：