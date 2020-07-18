秦昊爆汪小菲超偏心囡囡　對阿囝勁惡苛斥呼喝　大S制止：你瘋了

汪小菲與大S徐熙媛結婚後，生下一兒一女，愛女成癡的他，不時在社交網站炫耀女兒，有網友調侃他只偏愛女兒。日前汪小菲好友秦昊就上節目爆料，汪小菲對女兒與兒子的態度完全不一樣，甚至有一次大S還忍不住大罵他「你瘋了」。

秦昊在真人騷《婆婆和媽媽》大爆汪小菲對囝囝和囡囡的教養態度大不同（微博＠汪小菲）

秦昊在真人騷《婆婆和媽媽》中提到生囝、生囡的差別在哪，坦言若生女兒一定會寵，但兒子就不一定，話鋒一轉聊到汪小菲。他透露有一次到大S家玩，正好大S的孩子們剛回家，汪小菲一見到女兒就抱著說：「親一親，寶貝兒，想我了嗎」，畫面相當溫馨。

接著兒子走進門，才剛叫汪小菲「拔拔」，沒想到汪小菲即刻「兇」阿囝：「叫什麼『拔拔』，給我好好說話，爸，那叫爸」，弟弟嚇到差點哭出來，大S見狀立刻吼罵汪小菲：「你幹嘛你，幹嘛這麼跟兒子這麼說話，你怎麼了，你瘋了你！」

秦昊還原汪小菲寵女罵兒經過：

+ 11 + 10 + 9

節目一播出，立刻引來網友們熱烈討論，「兒子太慘了」、「兒子是送的，女兒才是親生的」、「汪小菲真的好好笑」、「上次汪小菲跟兒子說，地震有什麼好怕的」、「孩子還小，不需要這麼明顯地表現吧」。

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