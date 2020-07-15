王力宏展示高難度健身動作　大曬精壯二頭肌同腹肌

「金曲歌王」王力宏除了擁有俊俏外表同180CM身高之外，他還練成一身壯碩肌肉，完美身材令不少人羨慕。而一向有運動習慣的他，近日就在微博上貼一張在家健身的照片，大曬飽滿手臂同腹肌，其肌肉量比從前更精實，搞到網友紛紛都叫他「王猛男」。

王力宏在音樂成就上一早已聲名大噪。（王力宏微博圖片）

曾表示一星期健身六日的王力宏，近日就在家健身同粉絲分享運動心得。眼見他裸露上身只穿著一條運動褲在家中空地中做出高難度動作，用雙手支撐身體雙腳離地，可見他的臂力相當有力量，二頭肌﹑三頭肌非常壯碩，而腹肌亦相當不錯，相信他的體脂應該低於10%，他留言道：「開始飆汗了努力努力永不放棄。」網友見到他精壯的肌肉都讚不絕口，更紛紛稱他為猛男，表揚他為了維持身材自律性相當足夠，直言要以他為榜樣。

王力宏這個動作好高難度。（王力宏微博圖片）

事實上，王力宏在過去的演唱會中不時穿無袖設計的衣服，展示精壯的麒麟臂，可見他對自己的手臂是多麼的滿意。另外，他亦因為好身材曾登上內地「時尚健康」雜誌的封面，自信地展現二﹑三頭肌﹑腹肌﹑人魚線﹑鯊魚肌精壯一面，根本就是一位十全十美的天王。

身材非常壯碩。（王力宏微博圖片）