三浦春馬於東京寓所身亡終年30歲　驚傳上吊輕生現場發現疑似遺書

日本人氣男星三浦春馬，今午一時許被發現於東京寓所身亡，有傳他是在衣櫃裡上吊輕生，經送院後證實不治，終年30歲。據當地警方表示，在他的寓所裡找到一張疑似是遺書的紙條。三浦春馬下星期將有新戲《信用欺詐師公主篇》上映。另外，他3天前才於他的IG出post預告自己主演的日劇《錢的盡頭是愛情的開始》即將上映，預計會在9月開播，並貼上戲劇宣傳照，叫大家「敬請關注」，從貼文字裡行間並沒有發現異狀。豈料3天後他卻突然離世，他的IG有大量粉絲紛紛留言哀悼他。

童星出身的三浦春馬外表靚仔有型，小時候曾演出日劇《十四歲的媽媽》，2007年憑住主演日劇《戀空》人氣爆升，隨即走紅並活躍於影視界。他於《進擊的巨人》真人版電影中擔演男主角，並創下高票房。他之後又演出過舞台劇，反串上陣兼又唱又跳，演技精湛，票房亦場場爆滿。他出道至今曾和多位女神傳過緋聞，2007年就因演出《戀空》而與新垣結衣傳出假戲真做，其後分手後又和菅原小春舊情復燃，又曾被拍到和蒼井優一起共進早餐，早前亦有傳他與同門師妹三吉彩花約會。

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