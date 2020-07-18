【三浦春馬自殺】出道23年緋聞不斷　傳與新垣結衣、蒼井優拍過拖

日本男星三浦春馬今日（18/7）逝世，終年30歲。據日本電視台報道，三浦春馬今日下午一點鐘被發現在東京港區寓所中身亡，他今日本身有工作但沒有到場，工作上員上門始發現事件，有傳他是上吊自殺，詳細情況仍然在調查當中。

三浦春馬今日（18/7）逝世，終年30歲。（Instagram/@haruma_miura_info）

三浦春馬甚有人氣，自電影《戀空》走紅後，接拍過多套電視劇、電影，亦與多位女星傳緋聞。2007年，他被傳與《戀空》女主角、「國民老婆」新垣結衣假戲真做，之後2016年再傳出他與舞蹈員菅原小春熱戀的消息，當時社交網站更瘋傳他們親密對望的合照，可惜戀情維持1年多便告終，令粉絲大嘆可惜，之後他亦被發現與蒼井優一起吃飯，因此傳出緋聞。

點擊下圖觀看新垣結衣、菅原小春以及蒼井優的圖片：

+ 5 + 4 + 3

前年，他再被目擊同門師妹、周杰倫《說好不哭》MV女主角三吉彩花約會，可是三吉彩花今年卻被爆竹內涼真，再次回復單身。

點擊下圖觀看三吉彩花圖片：

+ 8 + 7 + 6

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）利民會《即時通》：35122626