【新冠肺炎】施匡翹確診牽連隨時過百　TVB內部流出病毒測試名單

新冠肺炎（COVID-19）在世界各地肆虐，香港更有第三波疫情，24歲歌手施匡翹亦不幸中招！據了解，她與經理人Apple姐（劉麗萍）、以及同公司一名宣傳人員佳哥確診，成為首位確診的香港藝人，而Apple姐的男友麥德羅亦已確診，正在隔離病房接受治療。 現在TVB內部流出一個施匡翹的14日行程表，接觸的TVB藝人數有近20人。如果再加人劇組、製作組以及TVB台前幕後人員，受牽連或需要病毒測試的人，隨時過百！

名單流出之後，在7月18日晚上7時半左右，TVB向傳媒發出通知，謝絕接待記者：



因應新冠肺炎疫情嚴峻,為減低病毒傳播風險,本台週日(19日)及週一(20日)兩天將不接待駐台記者進入電視廣播城。

週日(19日)下午之《TVB傳情馬來西亞》直播探班及晚上之《魅力凝聚新時代》錄影探班亦一併取消。

往後之宣傳活動安排容後通知,敬請各駐台記者注意。

電視廣播有限公司

企業傳訊部宣傳科

2020年7月18日

Dear Jane亦在流傳名單中。（資料圖片）

Dear Jane回應傳媒查詢：「收到各界及傳媒關心詢問，公司亦已通知我們，我們會去做測試，以策安全。祝佳哥早日康復，各位身體健康」

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