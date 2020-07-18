【新冠肺炎】薛凱琪曾與確診施匡翹貼頭合照：希望佢早日康復！

24歲新晉歌手施匡翹今日（18/7）確診新冠肺炎（COVID-19），與經理人Apple姐（劉麗萍）、公司宣傳人員阿佳以及Apple姐男友麥德羅一同中招。

點擊下圖觀看施匡翹IG靚相：

+ 23 + 22 + 21

消息一出，娛圈人心惶惶，當中最擔心的應該是薛凱琪，因為她最近曾與施匡翹有親密舉動。4日前，施匡翹在Instagram貼出一張與薛凱琪的合照，相中的施匡翹和薛凱琪頭貼頭，或令薛凱琪成為密切接觸者。

薛凱琪接受《香港01》訪問時，坦言合照在11/7拍攝：「工作時撞到施匡翹，然後同佢合照後就返屋企，之後知道她確診，為安全起見我會先去醫院做測試，如有最新消息再和大家公布，多謝各界關心，同時也希望佢早日康復。」

施匡翹4日前曾在Instagram貼出薛凱琪合照。（Instagram/@zaina_sze）

薛凱琪昨天上傳了沒戴口罩的短片到Instagram：

+ 11 + 10 + 9

施匡翹連日來都有出席各大活動。周日（12/7）亦出席同門師弟謝高晉的音樂會，同場有蔣嘉瑩、雷深如（J.Arie）等歌手，前晚亦到過新城電台做訪問，據了解當時她連同4位節目主持人都沒有戴口罩。

蔣嘉瑩接受傳媒訪問時指自己會帶兒子、外傭一起到醫院檢驗，更稱現時體溫達攝氏38度。

點擊下圖觀看音樂會情況：

+ 4 + 3 + 2

另外，何雁詩與施匡翹份屬同門師姊妹，而確診的公司宣傳人員阿佳亦曾在10日內與何雁詩接觸，令何雁詩亦成高危人士。

【新冠肺炎】何雁詩助手被感染：我而家喺急症室等緊做病毒測試