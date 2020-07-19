【新冠肺炎】確診者曾在TVB出沒　黃翠如新劇《七公主》提早收工

新冠肺炎（COVID-19）肆虐世界各地，香港更出現第三波疫情，24歲歌手施匡翹不幸中招，成為香港首位確診藝人，而她的經理人Apple姐（劉麗萍）、同公司宣傳人員阿佳，以及Apple姐男友麥德羅亦告確診。由於施匡翹確診前到過將軍澳電視廣播城錄影無綫（TVB）節目《勁歌金曲》，亦與戴祖儀等大部分《#後生仔傾吓偈》主持上戲劇班，所以無綫上下都非常驚怕，不但取消星期日（19/7）兩宗宣傳活動，而正在開拍的新劇《七公主》亦提早收工。

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有份在《七公主》演出的李豪昨晚（18/7）在Instagram貼出一張演員大合照，並寫道：「由於疫情嚴重，拍戲中的我們提前下班。晚安，好好休息加強抵抗力。」大合照中除了李豪之外，還有黃翠如、鄺潔楹、李璧琦和林韋辰等人。