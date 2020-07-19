【新冠肺炎】麥德羅確診前曾與多位藝人飯聚　牽連近百人隨時中招

近日新冠肺炎在香港爆發了第三波，疫情嚴峻，更出現了多個確診群組，致令人心惶惶。昨日娛樂圈亦出現了首位確診的藝人，女歌手施匡翹不幸染疫，而她的其經理人Apple姐，Apple姐男友麥德羅，以及她所屬公司的宣傳人員阿佳亦已確診。施匡翹日前曾於無綫為《勁歌金曲》錄影，和她接觸過的藝人和工作人員均需要接受檢疫測試，牽連近百人。

現年61歲的麥德羅目前仍在醫院隔離病房留醫。

現年61歲的麥德羅目前仍在醫院隔離病房留醫，有讀者向傳媒爆料並提供有關照片，指麥德羅在發病前的14日潛伏期期間，曾經和多位藝人到尖沙嘴張公館飲酒飯敍，當中包括有吳卓羲、謝天華、蔡一傑、高鈞賢、鄧建明 (Joey Tang) 以及王秀琳 (Mango)。據悉，當晚是電訊數碼兩個老闆請食飯，擺了3圍，請了很多圈中朋友，全部人一坐低就除低口罩，食飯飲酒唱K玩足3小時。相中可見眾人飲到面紅紅頭貼頭影合照。Joey向傳媒表示自己當晚與麥德羅冇乜接觸，自己到一到就走，但坦言擔心自己會染疫，已去了做檢測，未知結果。而謝天華就表示自己沒有發燒，沒有出現病徵，也沒有感到不舒服。而高鈞賢就表示為安全起見，會於明天去做檢測。

吳卓羲當晚亦在場。

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