鄧月平做評判遇「小鮮肉」流晒口水　李昭南爆：直情跳咗出張檯

ViuTV人藝及歌手李昭南（Mishy）夥拍模特兒黃浚誠（Adrian）承辦亞洲模特盛典（Asia Model Festival） 香港賽區比賽，並邀請了鄧月平（Larine）做評判嘉賓，於早前舉行了初賽面試活動，挑選有潛質的模特兒。 李昭南（Mishy）被問道：「如果妳去參賽會唔會入圍？」她笑說：「直頭入唔到圍。因為我係行才華路線，同埋Fashion Model個胸唔可以太大，哈哈哈！」

大會評判，（左起）鄭麗莎、李昭南和鄧月平。

是次活動還吸引了不少有潛質的參加者，例如有《全民造星》參賽者趙敬賢（酒粒仔）、《全民造星II》參賽者李展程（Joanthan），「香港小姐2020」第二輪面試的佳麗蔡少蝶及前TVB藝人黃得生（Dickson）等等。

主辦人李昭南（Mishy）和黃浚誠。

李昭南（Mishy）接受《香港01》訪問時，說：「今屆質素都幾參差，靚仔靚女都唔少，但係有啲就真係麻麻地，其實都好得意，反而靚嘅參加者大多數都係素人，仲有啲Youtuber都嚟咗，不過真人就同上鏡有啲出入，所以今次可以話係素人完勝。」

鄧月平做韓模比賽評判遇「小鮮肉」，睇到流晒口水。

她亦爆料，評判之一的鄧月平（lllarine）被「小鮮肉」參賽者迷倒了。她說：「平姐睇『小鮮肉』睇到流晒口水！我哋有個環節係要參加者行Catwalk，到其中有一個『小鮮肉』嘅時候，平姐直情跳咗出張評判檯，撓住個『小鮮肉』帶佢行。」

有幾個參賽者真係唔錯，難怪鄧月平會流口水：

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李昭南（Mishy）也是評判之一。（IG@mishyfish）

星月娛樂傳奇文化有限公司創辦人兼行政總裁李昭南（Mishy）就表示，面試後已選出了22位參加者，他們將會舉行一連串模特兒訓練以及運動。她說：「22個人入面我哋會揀一男一女代表香港出戰韓國主辦嘅Asia Model Festival。個比賽會有80個來自30個國家地區嘅人參加。」

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