【Chill Club】小肥演唱《寵物》　李昭南唱《潛龍勿用》仲有驚喜

《Chill Club》為ViuTV製作的音樂節目，每集都會有不同嘉賓演唱不同年代的流行曲以及金曲，相比起TVB的《流行經典50年》比較合乎年輕一代口味。周日（09/2）播出的一集就以「金牌大風」為主題，邀請昔日「金牌大風」的歌手小肥上節目重溫好歌。

好耐冇見嘅小肥。（電視截圖 / ViuTV《Chill Club》）

打頭陣的，就有小肥唱出金曲《寵物》和《時光機》，接着的就是由彭家麗唱出《愛是最大權利》和湯寶如、Joey Tang合唱的《大雄》，接着也有小肥、駱振偉合唱由古巨基原唱，於2005年發行的名曲《年年有今日》，這些都陪伴着一眾8、90後，K房必唱的歌曲。

Mishy原來都好唱得。（電視截圖 / ViuTV《Chill Club》）

第二部份，就有ViuTV的藝人李昭南（Mishy）唱出謝霆峰原唱的《潛龍勿用》，歌曲亦都播出一段Mishy的自白。原來當年自大學傳播及舞台系以高等榮譽成績畢業後，家人曾經反對她從事演藝娛樂的工作，兩星期後，她才決定回港追夢，寫信予家人道別：「我追夢嘅成本一定唔會轉嫁喺你哋身上，就算住劏房都好。」這一集的她唱出的《潛龍勿用》也與她自身的經歷互相呼應。

Mishy唔係得樣，自彈自唱對佢一啲難度都冇。（IG@mishyfish）