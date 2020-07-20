新冠肺炎｜娛圈高危一族檢測報告　確診施匡翹師弟謝高晉入隔離營

施匡翹成首位確診新冠肺炎香港藝人，連日來工作接觸過百娛圈中人。（IG：@zaina_sze）

同施匡翹經常一齊工作嘅謝高晉，雖然檢測報告話無事，但因為被列為緊密接觸者，所以亦需要隔離。謝高晉指：「衛生署有打俾我，叫我準備呢2日要入隔離營，都執好嘢等緊通知。自己呢2日都喺屋企家居隔離，執咗啲健身用品、琴、幾套衫入營，希望大家都會無事。」

謝高晉收到通知將轉到隔離營。（受訪者經理人提供）

與宣傳人員佳哥有緊密接觸嘅何雁詩亦馬上去做檢測，佢喺IG報平安話：「今次報告出了，報告指我對新冠肺炎呈：陰性反應！昨天曾傳出我確診的消息，令很多朋友擔心，幸好今天報告得出結果令自己大家也可以鬆一口氣。現今我最關心的是佳哥和各確診者的健康，希望佳哥好好休息（請不用擔心我們，我地會好好照顧自己架啦）」

何雁詩同確診宣傳人員佳哥確診有緊密接觸，於網上報平安指檢測呈陰性。（Facebook：@Stephanie Ho何雁詩）

曾經喺7月15日同施匡翹上鄧志堅戲劇班嘅戴祖儀，亦喺IG曬出檢測報告：「經過了人生最無助，最慌亂的一天。感激各界的幫助，家人朋友以及很多人的關心同慰問。我會繼續保持警惕，原來病毒距離自己真係可以好近，當真係發生嘅時候，原來真係好驚。真係好感恩好感恩好感恩。因為工作關係，依幾日真係接觸左好多人，所以post出嚟等大家安心一點。我明白報告出咗，都唔等於100%冇事，我都會繼續在家隔離。真係希望大家都百毒不侵，平安！」

曾經喺7月15日同施匡翹上鄧志堅戲劇班嘅戴祖儀於IG報平安。（IG：@joeythyee）

馮盈盈雖然無直接同幾位娛圈確診人士接觸，但為求安心佢亦主動做檢測：「鑑於近日疫情更趨嚴峻，為安全起見昨日我也接受了病毒檢測，收到結果是陰性 我也放心了。但在等待結果的時間中心情十分忐忑。」

馮盈盈檢測報告呈陰性。（IG：@crystalfyy）

至於早前TVB內部流出一份施匡翹14日行程表，接觸過嘅多位TVB藝人，都陸續於網上報告檢測結果，詳情請點擊下圖：

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《刑偵日記》劇中演員接受新冠肺炎檢測，結果為陰性：