【這就是街舞】鍾漢良竟是舞林高手　曾為梅艷芳張國榮伴舞

內地跳舞真人騷《這就是街舞》，不知不覺已經來到第3季，最讓人意想不到是幾位導師，包括有張藝興、王一博、王嘉爾外，竟然有45歲的鍾漢良，而近日播出的內容，見到初登場的鍾漢良表演舞技，舉手投足，也是勁度爆燈，令人驚訝他有此澎湃實力，多年來卻未有展示出來，其實鍾漢良出道前是無綫的舞蹈藝員，為何現時卻變成偶像演員，下文為大家娓娓道來。

鍾漢良在《這就是街舞》展示驚人舞技。（影片截圖）

實力澎湃。（官方微博）

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鍾漢良屬於初代到內地發展的本地藝人，最為人熟悉的作品有內地劇《何以笙簫默》、《逆水寒》及《孤芳不自賞》等，帥氣外表加上精湛演技，讓他在內地走紅，成為人氣男神，現時在《這就是街舞》擔任導師，甫出場他已展示勁度十足，純熟精湛的舞藝，之後又跟學員尬舞，完勝一班90後的學員，比起張藝興、王一博、王嘉爾等，實力半點也不輸蝕，完全看不出他的真實年齡，舞技震驚網民外，亦讓人好奇他為何多年隱藏舞技？其實全是一個美麗誤會，鍾漢良入行時本身就是一位舞蹈藝員。

鍾漢良在《這就是街舞》擔任導師。（官方微博）

1993年鍾漢良加入TVB的舞蹈藝員訓練班，學習現代舞、民族舞、芭蕾舞，而他最擅長是拉丁舞，當時曾為梅艷芳、張國榮等天王巨星擔任伴舞，更有一個當芭蕾舞者的夢想。但生得青靚白淨，身高183cm的他，很快已被調至藝員部拍劇《少年五虎》，之後在《刑事偵緝檔案》、《第三類法庭》也見到他的蹤影。至1995年是他事業的轉捩點，獲台灣唱作人邰正宵發掘，赴台發展並成為跳唱歌手，出過國語碟《OREA》，期間又拍攝過多齣偶像劇。

近年鍾漢良多演內地劇。（劇照）

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鍾漢良當了5年歌手，再次遇上事業樽頸，在2000年後，他開始轉向內地拍劇，間中他都會在綜藝節目展示舞技，如2006年的《舞林大會》，但觀眾已開始淡忘他曾是一位唱跳歌手，直至2015年後成立個人工作室，再次重拾歌手身份，除了出個人音樂專輯外，更在內地開巡迴演唱會，現時他加盟《這就是街舞》，可以盡情展示他的舞技，也算是一償多年來當舞者的夙願。