【咒怨之始】水泥藏屍案轟動日本　受害人慘遭輪姦凌虐41日

日本恐怖片《咒怨》於2002年上映時掀起全球熱話，成為恐怖片的經典，更吸引到荷里活翻拍。相信大家都對《咒怨》這個系列不會陌生，而劇集《咒怨之始》（JU-ON: Origins，呪怨：呪いの家）日前已經登陸Netlix。當中除了講述《咒怨》的起源，更改編了轟動全日本的7個真人真事，其中包括了轟動全日本的「女子高中生水泥埋屍案」......

《咒怨之始》已在7月3日登陸Netflix，自問大膽的劇迷不妨挑戰一下。（劇集海報）

《咒怨之始》上架至今評價兩極，在爛番茄獲得80%的分數，但在IMDb竟然只得6.3的低分。首兩集恐怖元素不至於嚇到瞓唔着，但當中的真實恐怖殺人事件卻引起劇迷的熱烈討論。發生在1988年11月至1989年1月期間的「女子高中生水泥埋屍案」，恐怖程度令人咋舌。

17歲的受害人古田順子被兇手宮野裕史以假車禍為由，誘騙古田順子上車，將其性侵後禁錮長達41天。在這段時間古田每天被宮野及3名同黨輪姦，用剃刀將其私處的毛剃除，再將瓶子、鐵棒、火柴及香菸等物品塞入順子的陰道、肛門。宮野還會將插入陰道的火柴燃點，同時強迫她吸食天拿水，在寒冬下強迫她裸舞或半裸站在陽台。每當順子受不了而暈倒，兇手就會將她的頭浸在水桶，讓她清醒後繼續凌虐。

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期間順子曾找到機會報警，很可惜被宮野發現並阻止，隨後為了洩憤就在順子的腳上點火，令她的雙腿嚴重燒傷而無法行走，最後傷口嚴重腐爛，只能留在宮野同黨湊伸治的家中。值得留意的是，湊伸治的家人都知道順子的存在，更見過她遍體鱗傷的樣子，但沒有為兒子所作的惡行報警。

1989年1月4日，宮野一行四人因為心情不佳而用鐵棒毆打順子兩小時。最後，順子因為不堪凌虐，於隔天死亡。四人將順子的屍體丟進大型鐵桶，並灌入水泥，再載至東京江東區棄屍。由於犯案時間極長，行為令人髮指，過程中家人知情不報，間接令順子死亡，加上發生在高級住宅區，對當時的社會引起極大迴響。