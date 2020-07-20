【殺手】11-15集冇晒刺激感　其實談情戲都係「神劇」必不可少

無綫（TVB）劇集《殺手》播到第15集，正好到達一半，例牌當然要討論一下過去第10-15集劇情的優劣。就正如本文標題所說，這5集確實存在，為角色強行加插愛情線的問題。相信大家都知道，這個TVB老毛病經常都會出現在各種各類，近乎99%的劇集身上。 之不過！在過去5集，編劇將焦點放在陳豪（飾Zero）和李佳芯（飾Cash）、黎耀祥（飾閻武）和江美儀（飾姚淑嫻）的感情線上，其實是有意為之，而又能令《殺手》走向「神劇」之路的。點解？睇埋落先啦...

有一幕，黎耀祥問陳豪，點解啲咖啡咁苦。陳豪就答：「冇奶冇糖先品嚐到咖啡真正嘅味道。」其實即係話－飲咖啡同做人一樣，都係苦苦哋先好。呢一幕亦都為之後嘅劇情起到「點題」嘅作用。（《殺手》截圖）

閻素之（麥明詩飾）同Parker（謝東閔飾）呢條線，應該都只係開頭。畀啲耐性睇埋就知點解。（《殺手》截圖）

討論區，不難看到觀眾對過去5集的評語：好難睇、悶、殺人唔殺人有乜好睇或者TVB又係咁，其實記者都同意以上講法。不過以分析去睇，其實「情情塔塔」對刻畫人物性格，令角色更為立體，卻是十分重要的。

第11-15集就主力講黎耀祥（飾閻武）和江美儀（飾姚淑嫻）的關係。如果大家睇完呢5集，而好同情嫻姐的話，就代表編劇已經成功咗。（《殺手》截圖）

就正如上兩篇短劇評中講及，《殺手》是建構了一個虛擬世界，殺手如何在這個世界中生活，普通人又怎樣求存的。人生在世，大概可分作家庭、事業和愛情三個原素。如果要立體地向觀眾介紹一個人物，令人相信他是真實存在的，就必先具備以上三個內容。

極惡嘅人，都一定有佢善良一面。萬天紅同佛爺嘅關係就係咁。（《殺手》截圖）

簡單一點，就以這個星期做主線的黎耀祥（飾閻武）和江美儀（飾嫻姐）為例。1-5集就讓觀眾感受到「閻武」的為人市井，不修邊幅、貪錢又好色，經常去一樓一，直到第6集開始就為他「洗白」，將他描寫成一個重情重義的男人，所以就出現了他人生中最重要的兩個女人 －女兒閻素之（麥明詩飾）和姚淑嫻（江美儀飾），去突顯這個脫離現實的殺手角色，他貼地而又人性化的一面。

姚淑嫻（江美儀飾）為癌末老公而下海。（《殺手》截圖）

閻武（黎耀祥飾）又對姚淑嫻（江美儀飾）產生愛情，怕事的他又竟然會為嫻姐出頭。（《殺手》截圖）

姚淑嫻（江美儀飾）的老公阿漢（邵卓堯飾）又將老婆托付給嫖客閻武（黎耀祥飾）。（《殺手》截圖）

怎樣才令能到大家對她們「有感覺」，即是共鳴呢？為她們安排一個悲慘身世！一個是自幼被父親拋棄的盲人，另一個就為生計下海。為了搏得大家的同情，編劇更為「嫻姐」安上一個賣肉的理由－為了癌末的老公，迫不得而下海。最後再來個大反轉，「嫻姐」的老公將她托付給嫖客「閻武」照顧，突顯了「閻武」對「嫻姐」的有情有義。

至於閻素之（麥明詩飾）與Parker（謝東閔飾）的感情線，相信在本星期集數就會有後續。

第15集尾，也留給觀眾一個追劇原因。為什麼易蘭（龔嘉欣）會攬住閻武（黎耀祥飾）說「建義」？（《殺手》截圖）

長編大論過後，大家一定會問：「殺人唔殺人有乜睇？」其實《殺手》一劇從來都不是只求觀能刺激的動作片。相較於觀眾「離地」地欣賞，編劇似乎較傾向或者希望大家「代入」這個殺手世界。與1994年，由Jean Reno和Natalie Portman主演的經典殺手電影《這個殺手不太冷》手法一樣，用一個柔弱又令人同情的角色，呈現出冷血殺手的人性化一面。