吳婉芳大坑二萬尺獨立屋設計奪獎　樓高8層有私人泳池極豪

吳婉芳與兩子一女同住的獨立屋，曾獲設計大獎。（competition.adesignaward.com圖片）

前港姐亞軍吳婉芳近年甚少公開露面，不過日前其女兒胡智晴(Helene)生日，二仔胡智同(Lynus)上載與家人的合照，只見52歲嘅吳婉芳雖年過半百，但駐顏有術，站在子女中間猶如大家姐多於母親。

獨立屋有個大泳池，胡智同與6隻愛犬點玩都得。(lynuswoo＠IG圖片)

畢業於英國牛津大學嘅胡智同 (Lynus)，不單止讀書叻，連運動都一樣咁勁，曾在英國健美先生比賽中，於60名大隻仔中，勝出「Mens Physique Tall」組別冠軍。不時在IG分享生活照的他，並令其香港豪宅曝光。

獨立屋內有唔少藝術品，而胡智同亦不時於室外進行簡單嘅健身。(lynuswoo＠IG圖片)

被網民以「豪宅home workout離地到」、「間屋大到靚到」嘅獨立屋，位於跑馬地大坑道，總面積達1832平方米(約2萬平方尺)、樓高八層！地面為停車場，一樓為花園、戶外泳池，餘下六層為房間和客廳，而頂樓則為空中花園客廳。胡智同除不時在一樓室外進行TRX之外，空間亦足夠佢六隻愛犬玩樂。

獨立屋分別於大坑及藍塘道設有入口。（ google map截圖)

獨立屋嘅樓梯外牆部分，採用了不規則設計呈現，如同冰粒層層堆疊一起，突顯吳婉芳一家嘅獨特藝術品味；而內部選擇了木材和大量玻璃來襯托白色嘅牆面與天花，高雅簡潔。獨立屋曾於2013年時曾獲國際設計及建築大獎。

吳婉芳日前與大仔胡智略(左上)、二仔胡智同(右上)及老爺奶奶為女兒胡智晴慶祝生日。( IG截圖)

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