收視滯後報告｜《殺手》破紀錄後稍微回落　不敵《那些》結局高收

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是7月6日至7月12日。上次報告見證了新劇《殺手》的首播周收視打破了3年的紀錄，成為2017年以來二線劇集首週播映收視之冠，對上一套是《城寨英雄》。不過今周撞正《那些我愛過的人》大結局，風頭即時被搶！

李佳芯的爆炸頭造型成為《殺手》其中一個亮點！（劇照）

今周《殺手》的收視對比起首周的全劇平均29.2點稍微回落，平均收視報收27.9點下跌1.3點，全周最高點為星期五，錄得29點收視，劇集短視頻總瀏覽人次超過1100萬。

今周黎耀祥和江美儀的感情線成為亮點！（《殺手》劇照）

而7月6日至7月12日是《那些我愛過的人》的結局周，而收視成績亦再創高峰，周一至周五錄得平均28.9點，最高收視出現在周五（10日）晚大結局31.9點，更成為該劇開播以來最高一集。全劇短視頻瀏覽人次接近2100萬。回顧《那》劇首播周的收視並不太理想，全周平均只得25.9點，是近期劇集比較低的開局。不過《那》劇愈跑愈有，成功將全劇平均拉高，除了結局夠出人意表，劇中多位演員的演出到位亦居功至偉。

重溫《那些我愛過的人》結局一集，正好與首播的車禍作一個首尾呼應：

+ 31 + 30 + 29

《愛•回家之開心速遞》的收視平穩，周一至五平均25.8點，對比起上周輕微提升0.2點。其實三線劇集的未來走勢有望再次攀升，原因是受新冠肺炎疫情再爆發之下，香港巿民再次回歸「在家工作」。另外，《天涯俠醫》結局周一至四平均6.3點，最高錄得6.4點；而緊貼播放的《九五至尊》在周五（10日）首播收視錄得6.5點；而王牌節目《Do 姐有問題》錄得全周平均18.7點，對比上周上升了0.5點。

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