新冠肺炎｜謝高晉入隔離營捱肚餓　麥德羅雖已退燒仍呼吸困難

女歌手施匡翹（Zaina）日前證實確診新冠肺炎，同門師弟謝高晉第一時間到東區醫院測試，雖然報告呈陰性，但因為是緊密接觸者，衛生署要求入住隔離營進行檢疫。

謝高晉昨晚入住隔離營。（IG圖片／kochunnn )

謝高晉昨晚（20日）8時入住駿洋邨隔離營，他分享入住第一晚的體驗：「入住時未進食晚餐，多次詢求之後，終於凌晨一時獲派一個杯麵。」謝高晉指每天都要自行探熱並須記錄下來，比較令他不習慣的，是隔離單位內沒有冷氣，早上日出就會被熱醒，作為運動員的他，容易出汗，所以每天要沖涼5、6次。雖然環境一般，不過謝高晉語調輕鬆，隔離期間會繼續做運動和練琴。

謝高晉在沒有冷氣的隔離營中練琴。

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經理人劉麗萍（Apple姐）與Zaina同日確診須留醫觀察，她回覆傳媒指自己情況穩定，「都OK呀，冇乜問題，醫生都有打嚟話要再驗血同照肺，24號再做多次深喉唾液檢測。」她的聲音聽起來相當精神，其男友麥德羅情況則較嚴重，「今日冇發冷發熱，沒有發燒，呼吸胸口痛，口寡，有點咳嗽。」雖然已經退燒，但麥德羅仍感到呼吸困難，氣若浮絲。希望大家早日康復！

Apple姐精神不錯。

歌手麥德羅病情反覆。

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