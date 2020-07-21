內地女星Yamy遭老闆人身攻擊　惡毒錄音流出：超級醜，唔忍得！

內地限定女團火箭少女101於上個月23日解散，成員們都回歸到原本的經紀公司，開始個人活動。今日（21日），前成員之一的Yamy曝光了公司會議的錄音，老闆徐明朝當著員工的面，由樣貌到工作能力對其進行人身攻擊：「醜樣、穿着奇怪、無價值」等，更稱Yamy可能想不到他會在公司開批判大會，想號召其他員工一起數落Yamy，逼大家認同其觀點，種種言語令人發指。

點解下圖睇錄音內容：

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Yamy本名郭穎，曾任火箭少女101隊長，嗓音獨特，擅長Rap，推出過多首原創歌曲。她擁有細長的單眼皮，且眉眼距離較高，因此極具辨識度。加之身材瘦削，四肢修長，私下行型格路線，其實氣質並不差。

單以樣貌來判斷、否決一個人，實在是太狹隘。

Yamy的五官並非濃眉大眼，但也不乏特點。（微博@Yamy_郭穎）

面對老闆的羞辱，Yamy在微博發長文表示，自從參加《創造101》以來，網上不斷有談論她「醜」和「年紀大」的字眼，但她都將這些放在作品中，以此肯定自己。聽到這段錄音後，Yamy說自己的感受是「錯亂」，並指出徐朝陽對她的態度總在矛盾的兩極之間反復搖擺：「你是有優勢的，要對自己有信心；你不值得，真的不值得；你肯定靠作品出來的，我絕對支持；你得先讓我高興了，你再提需求……」兩年來反復又褒又貶，令她活在自我懷疑中難以自拔。然而，在Yamy發出「解約函」之後，徐朝陽甚至回復她「情況了解，不要作死！」最終，她選擇對自己負責到底，「我是什麼不重要。我最重要。」

Yamy全文。（微博截圖）

對此，火箭少女101的成員們都紛紛對Yamy給予支持，網友也為其抱不平，大鬧：「這也是個人嗎」、「太不尊重女性了，每個人的美都是獨一無二的，不要別人定義，更輪不到別人來評頭論足」、「光是這個文字描述都讓我窒息」等，鼓勵Yamy要相信自己。

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