內地限定女團火箭少女101正式解散　楊超越喊到形象全失？

由2018年《創造101》選出的內地限定女團火箭少女101於昨日（23日）舉辦畢業典禮， 11位成員正式解散，各奔東西。當中極具話題度的楊超越再次引起大眾矚目，更有多個舉動登上熱搜。

火箭少女101於6月23日正式解散。（微博@火箭少女101官博）

節目中回顧了兩年以來，火箭少女101的生活與工作點滴，成員們合體表演成團後發布的歌曲，逐一演繹個人舞台。在發表告別感言的環節，10位少女（成員之一李紫婷因病缺席）個個都哭成淚人，令陪伴她們兩年的粉絲也忍不住潸然淚下。一直以「喊包」著稱的楊超越在台上更哭到五官扭曲，她抽搐著說：「對不起龍總和Tina姐，我真是幹啥啥不行，跟老闆吵架第一名。」楊超越坦言自己參加一個比賽，無想到可以做兩年女團，隨之而來的壓力也相當大：「我這兩年經歷了很多的爭議，他們說楊超越怎麼可能做女團，她跳成這樣，我都可以，我覺得我做了一個很好的榜樣，老天不一定只愛聰明的人，他的萬分之一，也會寵幸到我們這些笨小孩子，所以不要放棄平庸和笨的自己，說不定老天就是喜歡你，他就是讓很多人都喜歡你，你就配擁有這些愛。」

事後，楊超越將微博名由「火箭少女101_楊超越」改為「楊超越」，微博認證也由「火箭少女101成員」變為「演員、歌手楊超越」，同時也是團隊解散後，首個修改微博的成員。

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出生於1998年的楊超越樣貌小巧玲瓏，靈氣動人，但自從參加《創造營101》之後便飽受爭議，最大的論點在於沒有能力，唱歌跳舞都不好，喜歡哭等，因此被質疑「憑什麼紅」。即便如此，楊超越的觀眾緣不俗，而且演藝資源豐富，由去年至今已經參演了5套電視劇，火箭少女101中無一位有這樣的待遇。

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