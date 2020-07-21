九五至尊︱御用情婦康華演盡小三角色　為父母放棄內地上位機會

無綫（TVB）深夜時段重播2003年經典穿越劇《九五至尊》，劇中除了女主角張可頤，吳美珩吸引外，飾演女同性戀者、暗戀好友吳美珩的康華實力都不容忽視。不少網民大讚康華唔單只演技好，仲樣靚身材正，堪稱「最被TVB忽略的網絡女神」。

劇中飾演女同性戀者、暗戀好友吳美珩的康華實力都不容忽視。（影片截圖）

現年48歲的康華1994年參選香港小姐入行，加入TVB後隨即參演電視劇，拍攝過的劇集多不勝數，只可惜一直未受公司力捧。第一部參演的劇集《笑看風雲》就是飾演情婦彭虹，彷彿為她奠定往後的演藝路。之後她便經常飾演青樓女子、情婦，小三等等的反派角色，故有「御用情婦」的稱號。康華曾透露因角色太深入民心，而先後令兩段感情無疾而終，男方家人看不起康華令她覺得不受尊重繼而決定分開。

點撃睇康華在不同劇集的演出：

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入行13年一直未有發揮機會，康華2007年約滿TVB後便北上搵真銀，在內地拍劇即有機會做女主角，演技終於獲得認同。幾年間，憑《八仙全傳》的何仙姑、《大唐女將樊梨花》的刁月娥及《帝錦》的大反派皇后方婉芷一角，贏得內地觀眾的支持。

多年來康華慘被觀眾定型為大反派，現實中卻是孝順女一名。為了要照顧年過80歲的患病爸爸，康華毅然放棄內地的事業，推掉兩套高達7位數字酬勞的劇集，重返香港照顧雙親。面對龐大的醫藥開支，她不斷努力賺錢，更因此放棄愛情。康華曾感慨拍劇時未吃完的飯盒，都會留起當下一餐，以省回日常開支。孝順女的她還指不珍惜與父母相處，日後必定後悔，就算得到名利、愛情都沒有意思。單身了10年的她卻不急於尋找另一半，在「真命天子」出現前，她會好好珍惜與父母相處的時間，認為是一件十分幸福的事！

現實中她卻是孝順女一名，為了要照顧年過80歲的患病爸爸，毅然放棄內地的事業。（康華微博圖片）

相信觀眾都會記得康華在《法證先鋒IV》的演出，劇中她與陳煒是感情要好的好姊妹，卻濫用其信任橫刀奪愛，主動獻身給陳煒男朋友鄭子誠，更懷上了對方的骨肉，令大家看得極為氣憤。事後，很多網民都大讚康華氣質嫵媚，演活了小三的精髓。重點是超大膽除裙一幕盡展Fit爆身形，紛紛留言激讚她是凍齡女神。

重溫康華色誘鄭子誠同近照：