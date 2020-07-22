【港姐2020】網上直播侯嘉欣清純搣甩阿梅味　陳煦凝貫徹性感形象

無綫周二（21日）在網上直播平台為《2020香港小姐競選》的16位佳麗安排了一個網上見營養師的活動，由馮盈盈在家中主持直播，請到了英國註冊營養師潘仕寶（Sally）做嘉賓，16位佳麗在「Stay Home」情況下特別準備自己的晚餐向營養師請教意見。直播就曝光了各佳麗的「家居Look」，她們很多都有備而來，有化好妝見觀眾。當中一直沒有被外界視為大熱的侯嘉欣（Michelle）就意外地吸引關注。

Michelle的外表標緻。（Instagram@michelle.kka）

Micelle的晚餐好清淡，都是蔬果為主，不過她的「家居Look」就非常清純甜美。現年23歲的她身高1米7，於英國倫敦藝術學校畢業，曾修讀倫敦藝術學院，本身有7年跳國際標準舞經驗，條件不錯。但就首輪面試時因太濃妝，被網民更笑稱似《少林足球》的「阿梅」，及後的面試改以淡妝示人，原來外表也很標緻可人。今次的網上直播更是為她洗走了之前「阿梅妝」的過去，被讚靚女。

點擊下圖睇更多Michelle嘅靚相︰

+ 12 + 11 + 10

另外一位較吸睛的佳麗，就是本身已憑社交平台的性感相引起討論的陳煦凝（Amber），事關她在見營養師的直播中，相比起其他佳麗的密實打扮，她就穿上了性感的Deep V背心，貫徹性感火辣形象。加上她在周二（21日）早上由無綫安排到髮型屋「執Look」後，令人眼前一亮！

比起其他佳麗，Amber的衣著明顯性感一點！（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇更多Amber嘅靚相︰

+ 23 + 22 + 21

點擊下圖睇更多靚相︰