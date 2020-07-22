【DSE放榜】33分鄧卓殷自爆弱點：DSE有科成版無做

鄧卓殷（Amber）當年DSE四科5**成績彪炳，Best Five取得33分，成功入讀香港大學建築系。（YouTube影片截圖）

2020年香港中學文憑試（DSE）今日放榜，全港共有4男3女7科5**狀元。成績好固然開心，但未如理想亦要勇敢面對。當年DSE考獲33分嘅港姐鄧卓殷Amber，喺IG直播同DSE考生打氣：「唔同分數有唔同出路，唔一定高分出路先好。」並分享當年考試時有一版試卷唔記得做嘅驚險過程。

Amber回歸校園攻讀建築系碩士，仲有一年就畢業，佢喺IG LIVE表示未決定會唔會考建築師牌。（IG：@amber.tcy）

理科出身嘅Amber分享當年讀書點滴，睇返轉頭DSE只係人生其中一個小挑戰：「考DSE都係17、18歲，都係人生好大嘅一個里程碑，當下會好著緊分數，我同你地講唔好咁緊張都唔會幫到啲咩，因為你地係人生大事呀嗎。當睇返轉頭可能入咗大學一個月，已經唔記得DSE成績。DSE其實係一把人地去量度你嘅呎，成績高低都好睇題目，作文又好主觀無得一本通書睇到老。唔係話零分都唔緊要，但事實上低分都有選擇，唔係個個靠DSE高分去發展，唔同分數有唔同出路，唔一定高分出路先好。當你收到分數已經係咁耐努力得來，再去決定以後嘅路。」

鄧卓殷回想當年因為自己唔鍾意寫長文，毫不猶疑選擇理科。（IG@amber_tcy）

四科5**成績彪炳，Best Five取得33分，成功入讀香港大學建築系並以一級榮譽畢業，原來Amber都有一科弱點：「我嘅中文閱讀能力其實好差，成績都相對差，中文最後一篇文言文我成版空咗做唔切，得返一兩分鐘CHECK返之前嘅卷就算，我咁樣都中文作文合格哈哈。嗰下我當然震驚但其實無傷心，因為臨急去答可能都係得一兩分，豁達啲去面對。」

估唔到鄧卓殷（Amber）最差會係中文科。（IG圖片 / amber.tcy）