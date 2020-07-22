【開工大吉77】鄧兆尊向苑瓊丹分享一拖四秘技：第一個拍拖30年

鄧兆尊帶苑瓊丹前往銅鑼灣老牌西餐廳，分享兒時與爸爸新馬司曾回憶。

鄧兆尊接受好友苑瓊丹邀請，亮相香港開電視節目《開工大吉77》訪問。兆尊帶苑仔前往銅鑼灣老牌西餐廳，分享兒時與爸爸新馬司曾回憶：「呢度我爸爸帶我嚟，第一次嚟大概十歲左右啦，真係由細食到大。（爸爸捉你出嚟說教？）屋企仲講唔夠咩，嚟到呢度佢都係望女仔、同行家傾吓計。以前我都唔知佢咁紅，唔明睇戲點解要遲入場、早啲走，又唔陪我行百貨公司，同佢出街啲人會望實我地。」

鄧兆尊話自己從未想過演藝圈發展，被家人「逼」入行：「我以為大學畢業之後，去做份銀行工咁咋，但家人想我做呢行，你知我屋企皇太后啦，佢想你做你冇得Say No，咁咪入咗呢行囉，要到後期我先開始鍾意演戲。」

兆尊與苑仔片場結緣，友誼建立於「演戲」之上：「因為我佩服苑仔，佢可以話喊就喊，所以慢慢就做好朋友，我地之間冇秘密，佢問咩我都會講。佢問我感情世界，點解會有咁多女朋友，我都話自己唔係特別多，事實上好多人都有幾個女朋友，不過唔可以周圍同人講，我就選擇講出嚟之嘛。」兆尊笑指媽媽曾為佢擋桃花，女友拍拖多年才獲對方認定：「第一個女友拍拖三十年，去到二十年佢先認同佢咋，我唔係博愛，而係一盆水潑埋嚟，總有一兩滴會濕身嘅。」

鄧兆尊笑指媽媽曾為佢擋桃花。

苑仔就稱兆尊做「大少」，但指對方沒架子：「佢咁大光環，大家都叫佢做大少，但佢對大家都好好，唔會有少爺仔脾氣，所以真係好難得。我同佢家人實在太熟啦，所以唔見面都會知佢近況，有冇新女朋友嗰啲，難得圈中真老友。佢成日話拍拖好煩，我唯有祝佢早日單身脫苦海啦。」