陳鈺琪微博9字post秒刪即登熱搜第一位　惹網民擔心：希望她沒事

本月尾便28歲的內地演員陳鈺琪 (Yukee) ，年前憑着人氣內地電視劇《倚天屠龍記》中飾演女主角趙敏一角，而人氣爆升，更令她有「最美趙敏」之稱，出道多年終於躍上一線女星之位。其清純的氣質加上標緻的面孔，令她成功俘虜了一班粉絲的心，火速成為了新一代仙氣女神。上位後劇接劇拍個不停，且套套演女一角色。她在月前播出的劇集《月上重火》中不時以男裝示人，英氣十足的扮相非常吸引觀眾，而且一連串的打戲動作亦非常出色，令她人氣再度升溫。Yukee的一舉一動都被受網民關注，成為大家熱烈討論的對象。

Yukee有「最美趙敏」之稱。

今日Yukee因為於微博出post後秒刪，竟令她登上了微博熱搜榜的榜首位置，可見她受網民關注度驚人。Yukee於今早8時22分於她的微博上出post，寫了9個字：「適可而止，不要太過份」，隨即惹起了一眾紛絲和網民的關注，大家都還未來得及問她到底發生什麼事，她卻把該個post秒刪了，這就更加讓人覺得耐人尋味，讓人擔心她是否出了什麼狀況，甚至可會被欺凌，#陳鈺琪秒刪# 亦登上了微博熱搜榜的第一位。網民議論紛紛，有網民就留言表示：「陳鈺琪怎麼了？希望她沒事啊」、「不要惡意揣測」、「有膽子發，就不要刪。怕啥」

今日Yukee因為於微博出post後秒刪，竟令她登上了微博熱搜榜的榜首位置。(陳鈺琪微博)

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