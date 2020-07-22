新冠肺炎│新城知訊台執行總監程凱欣中招　被指嫌焗開咪拒戴口罩

新冠肺炎近日在香港出現第三波爆發，疫情嚴峻，更有藝人中招，新晉歌手施匡翹、其經理人Apple姐（劉麗萍），以及Apple姐的男友麥德羅於上周六（18/7）確診，令娛圈中人陷入恐慌，紛紛參與病毒測試。



由於施匡翹每星期都會到新城電台擔任節目《猜情尋》主持，在她確診後當天，新城電台已即時回應，下令全間電台以噴霧徹底消毒，並安排與施匡翹同日做過節目的主持和嘉賓進行病毒測試，亦已作出特別工作安排。

不過今日（22/7）下午時份，《香港01》記者收到內部消息，指電台有人確診。「各位同事，基於其他部門有同事確診，黃埔全台需要暫時關閉再進行徹底消毒，新聞部目前只留守最低限度必要人員，直至下午5時半後全部撤退，全台暫停運作，期間只會自動化電腦運作播歌。」新城的內部通訊中又指，明天（23/7）將會繼續關閉，星期五或仍受影響。

新城電台承認公司有人初步確診，有傳聞指，中招者是新城知訊台執行總監程凱欣，電台回覆查詢時確認傳聞。（資料圖片）

新城知訊台執行總監程凱欣，本身是管理層，周一至周五早上亦會在新城知訊台開咪做節目。（資料圖片）

據了解，今次中招者是新城知訊台執行總監程凱欣，新城電台公關確認傳聞，並透過WhatsApp短訊回覆：「新城電台有一位員工今日（22日）初步確診，電台早前已為每一個地方再次進行專業消毒。而電台廣播隨即進行三台聯播，繼續向市民提供廣播服務。」



參考新城知訊台的節目表，程凱欣周一至周五早上7時至10時，聯同陳美思和袁灝謙主持《原來生活好快樂》。記者翻查程凱欣的個人facebook，發現她分享的開咪相片中，無論自己和嘉賓開咪時都沒有戴口罩。

新冠肺炎爆發，電台素來都是高危地帶，不過有新城內部人士指，程凱欣在疫情期間，無視疫情嚴重性，做節目時從來不喜歡戴口罩，拒戴的理由是太焗，而她更以節目質素為由，要求嘉賓和DJ在做節目時不可以戴口罩，最終自己中招。據了解，程凱欣確診前一天，亦即周二（21/7）仍與兩位新城電台的高層飯局，暫時未知該二人有沒有中招。

程凱欣7月11日曾在個人facebook以「地球Post」方式發布開咪相片，惟沒有戴口罩。（程凱欣個人facebook）

本身在新城電台有開咪的薛家燕，早前回覆查詢時指，已收到新的工作安排，同時亦已準備接受病毒測試，「之後做訪問就做Phone In，同埋雖然TVB都做好咗清潔，同《流行經典50年》監製商量咗之後，最後都決定取消星期二個錄影，不過我哋都有存貨可以播嘅，最緊要係大家都安全。」（資料圖片）

新城DJ葉文輝（啤梨）周一至周五都會開咪，節目時段緊接程凱欣的節目，如今程已確診，啤梨亦成為高危一族。（資料圖片）

同場加映，點擊下圖觀看施匡翹IG靚相：