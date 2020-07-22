【戰毒】黑幫大家姐李焯寧同督察吳卓羲大鬥法:要有放射性氣場

最近內地全網熱播港劇《戰毒》播放率超過2億，香港就在VIU煲劇平台同步播出，劇中有好多熟識面孔重回觀眾視野。而李焯寧（Karen）今次在戲內飾演黑幫大家姐，與之前為人熟悉的《使徒行者2》雙重臥底梁斯敏大相逕庭，戲內城中富二代均為她的熟客經常搞船P，經典船P劇情亦成為熱話。李焯寧表示：「今次Tina姐呢個角色需要霸氣，所以演繹時亦會比之前演臥底更放射式氣場，因爲擺明我就係大家姐，唔需要隱瞞。同埋拍呢套劇嘅時候，亦同時拍緊另外兩部劇，其實飛嚟飛去都幾攰，最記得船P個日嘅戲就係專登喺橫店飛返嚟拍一日，拍完就即刻飛返橫店拍古裝，雖然攰亦好享受過程。」

李焯寧憑Tina姐的角色成功收服很多粉絲，人氣火速竄紅。（圖片受訪者提供）

Karen自16年《使徒行者2》後，已經有一段時間無出現在內地觀眾的視線範圍，今次憑Tina姐的角色成功收服很多粉絲，人氣火速竄紅。Karen說: 「係抖音，佢地而家好似請安咁，個個Tina姐前Tina姐後，又話想跟我搵食，好好笑！雖然我嘅角色係黑幫，但而家嘅觀眾眼光係雪亮嘅，佢哋係睇戲味睇劇情，所以好開心佢哋咁支持我。」她又指《戰毒》拍檔例如黃宗澤吳卓羲等都是大台舊同事，所以拍攝時亦好自然好舒服。

李焯寧與黃宗澤拍攝《戰毒》成好友。（圖片受訪者提供）

李焯寧大讚吳卓羲好有男人味。（圖片受訪者提供）