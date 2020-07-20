迷網｜陳曉華擔正做女二　被網民狠批講嘢黐脷筋 ：我冇黐脷筋

首次擔正做女二的陳曉華（Hera) 在熱播無綫劇集《迷網》中，飾演網絡科技調查組見習督察蕭美婷Denise，與同屬上司楊明專門打擊各種科網騙案。由劇集播出至今，Hera演技就惹來網民負評，她昨日（19/7）有感而發在IG發文：「大概三個月嘅拍攝過程，清醒嘅時候幾乎都係拎住本劇本睇，經驗少亦自知不足，所以想將勤補拙，每一分每一秒都努力將自己睡不夠想飄走嘅靈魂留住，希望自己學得多，學得快追趕上大家嘅進度，多謝你地三個月滿滿嘅教導同陪伴。」

但有網民不收貨追擊留言話：「其實新人來說你係TvB有史演技最唔掂，表情硬，身體硬，對白似背書，你唔係經驗問題，你係完全無天份，同埋痴脷筋好辛苦，連小朋友演技都好過你，你真係應該返去，讀幾年演藝班先。」

有網民在陳曉華IG上留言，狠批她演技生硬，講對白黐脷筋，毫無演戲天份。（IG:herachann)

Hera首次擔二做女二，演技備受網民關注。（IG:herachann)

Hera就網民的批評接受《香港01》訪問時表示：「其實任何嘅批評及讚美，對我嚟講都係一種推動力，我知道自己有好多不足之處，亦知道自己仲有好多嘢要學習，而家我每晚都有睇，繼續留意自己嘅缺點，希望可以快快改善。（網民話你黐脷筋？）自己本身就冇黐脷筋，但講嘢懶啫。其實拍呢套劇嘅時候仲箍緊牙，一直有練習去咬字，而當時講對白用盡力都係發唔準個音，我係好努力想咬清楚啲字，但唔得，今年4月左右先箍完牙。（網民批評你表情硬，冇演戲天份？）都係架！而家諗返起都覺得自己個人唔夠放鬆，可能開劇頭一個月身心都比較緊張，希望之後大家會見到有改善啦！（有否受到打擊？）佢哋打擊唔到我！」

Hera表示任何批評及讚美，對她來說都是一種推動力。（資料圖片）