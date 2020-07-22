葉璇曝光當年與TVB不續約原因　感激：走的時候有掉眼淚

近日，內地女團「火箭少女101」前隊長Yamy在微博公開一段經紀公司老闆徐明朝在員工大會公然辱駡自己的錄音，事後徐明朝又疑似公開發威脅文，事件引起了無數網友的熱議。除了黃子韜憤怒發文譴責徐明朝，近年主力北上發展的葉璇亦有在抖音評論事件，更分享自己當年與TVB等經紀公司解約的經歷。

Yamy全文。（微博截圖）

Yamy有一張國際名模臉。（網上圖片）

葉璇首先就講道徐明朝的回覆文簡直字如其人，什麼人從文字就可以透露他的文化底蘊、品格和三觀，更稱該篇文章挺強詞奪理。之後，她就透露自己亦曾差點想解約：「在TVB的時候，我有個機會解約，但後來沒有解，是怎麼回事呢？在我拍《天下第一》的時候呢，剛拍了幾個禮拜吧，然後王晶導演就約我談跳槽，就是叫我到電影公司去，他覺得我更適合演電影，然後我跟TVB還有兩年的合同，老實說那時候電影的發展比電視更好，因為電影是明星，電視只是個藝人，各方面的待遇都差很遠，例如知名度都差很遠。電視是免費看的，電影是花錢看的，在香港是這樣的，很現實。」

葉璇不時都會拍片分享自身經歷！（影片截圖）

近年葉璇轉戰內地發展，更頻頻開直播推銷產品，搞得有聲有色。（微博@葉璇）

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雖然機會就在眼前，但葉璇當時就反而選擇完成與TVB的合約：「我當時的選擇是不解約，我可以等我兩年合同到了，再去電影公司。因為我覺得TVB對我很好呀，我也不能有了更好的發展就背棄我原來的承諾，那時候寰亞電影的老闆林建岳先生也很理解，說可以，說現在跟你簽合同，訂金都給你，讓我可以還房貸。然後我就回到TVB繼續工作，還記得樂易玲小姐讓我續約，可能聽到風聲什麼，就叫我再續個好幾年，我就很抱歉跟她說不能續約。她問我什麼原因，我也不好把電影公司暴露出來，就說個人原因。」

香港貿發局影視娛樂業諮詢委員會主席林建岳上台致詞。（梁碧玲攝）

她更稱合約到期不續約覺得沒有問題，反而是解約是因為有更好的高枝要攀比較不合適，她更感恩TVB更為她量身打造劇集《本草藥王》，更講道當年離開時亦有流淚，相當不捨。目前，葉璇早在2011年在北京開設個人工作室──葉璇工作室，相當厲害。

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