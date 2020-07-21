【殺手】江美儀演一樓一人氣急升　現實三段情同樣專一飽受情傷

由黎耀祥、陳豪、李佳芯、龔嘉欣、江美儀及高海寧主演的新劇《殺手》故事劇情題材較以往新穎且誇張，吸引不少觀眾收看。當中，飾演一樓一阿嫻的江美儀由於角色有情有義，而且造型百變，亦成功收獲大批觀眾喜愛，人氣分分鐘比女主角李佳芯更甚。

江美儀在劇中角色相當討好，有情有義！（劇照）

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劇中，內地出身的阿嫻為了籌每星期兩萬元醫藥費，醫治患癌老公，不得不瞞住對方做一樓一鳳姐！江美儀除了要大玩多款性感造型，她更要被黑幫大佬李成昌（佛爺）企圖強姦，畫面相當震撼。落力演出的江美儀，更被網民力推問鼎視后。其實江美儀私下感情方面同樣專一，入行28年以來只有兩段公開的戀情。

究竟最後能否要祥仔一齊呢？（劇照）

江美儀和第一個男友拍拖11年分手，之後跟前粵語片小生張瑛之子兼前亞視藝人張煒拍拖六年，曾一度傳婚訊，結果還是分手收場。事後，她接受訪問時曾透露這段情令她痛足兩年，更稱自己盲目到就算對方不好，還是一直為對方找藉口。

張煒。（Facebook照片）

他近年轉至國內發展紅酒及茶葉生意！（Facebook照片）

之後，她就與吳君如細路弟吳君祥愛情長跑11年，即使吳君祥一度被爆與女星嚴淑明密會，態度親暱，但江美儀仍堅稱男友是清白，對男友百分百信任，可惜二人最後未能開花結果。如今，江美儀無懼旁人目光，依然享受單身，她更大方感激吳君祥多年來的陪伴。

昔日戀人！（VCG）

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