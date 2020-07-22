【迷網】黃祥興背高海寧偷食莊思敏　現實中浪漫長情好顧家

TVB劇集《迷網》除了圍繞着網絡騙案而展開之外，還加入了不少感情戲。劇中高海寧（高Ling）與黃祥興（Stefan）飾演夫妻，不過兩人經常分隔兩地，黃祥興更疑似背着高Ling偷食，與飾演Mary的莊思敏有私情，令高Ling大受打擊。外表有型的Stefan看起來玩世不恭，經常飾演花花公子的角色，但私底下的他其實是一位顧家好男人！

劇中高海寧（高Ling）與黃祥興（Stefan）飾演夫妻。（劇照）

劇中飾演Michael的黃祥興是一位金融才俊，與Vincy（高海寧飾）在法國認識後結婚，但兩人因為工作關係分隔兩地。Michael與生意拍檔Mary交情匪淺，更被Vincy舊愛Sunny（楊明飾）撞正一起上酒店房，之後Vincy發現Mary用了老公送給自己的同款唇膏，懷疑Michael與Mary有染。而Michael為了氹老婆，不但送上鮮花，還炮製驚喜，浪漫攻勢成功攻陷Vincy！

一起上酒店房！（YouTube影片截圖）

Michael（黃祥興飾）炮製氹老婆Vincy（高海寧飾）。（YouTube影片截圖）

點擊下圖重溫：

+ 24 + 23 + 22

其實自小在法國長大的Stefan現實中亦非常浪漫，2011年他趁女友Peggy到多倫多出席朋友的婚禮時，秘密籌備求婚，更請來30名臨時演員幫忙，為太太送上驚喜。Stefan在眾人面前跪地求婚，還預先為Peggy準備了婚紗，感動落淚的Peggy即刻答應，Stefan成功抱得美人歸！2012年兩人在法國註冊，翌年再在香港補擺喜酒，除了大講愛的宣言之外，還盛讚老婆值100分！Stefan曾與老婆上節目《1+1的深情》分享夫妻相處之道，他婚後每年都會親手製作心思禮物給太太Peggy，相當窩心！

Stefan是太太Peggy的初戀！（YouTube影片截圖）

恩愛！（IG@stefanwch）

Stefan在熒幕上給人花花公子的感覺，但對他來說家庭始終排在第一位。為了家庭他安於做配角，返屋企才做男主角，希望等仔女長大一點，演藝事業就更上一層樓。除了拍劇之外，Stefan亦悉心照顧家庭，他還經常在IG大曬溫馨親子照，原本已經有一對仔女的他考慮到老婆陀第二胎好辛苦，就打消追多個的念頭，但去年太太意外再懷孕，雖然Stefan好開心再度做爸爸，但他就非常心痛太太，更考慮犧牲自己結紥！如今Stefan與太太及三個仔女生活美滿，一家五口非常幸福！

一家五口好幸福！（IG@stefanwch）

為了有更多時間陪伴小朋友，Stefan在今年年初忍痛結束法國餐廳生意。（IG@stefanwch）

點擊下圖睇更多溫馨照：

+ 31 + 30 + 29

點擊下圖睇高Ling靚相：