Angelababy被爆片酬縮水轉戰Sell貨　銷售額僅千四萬被張雨綺抛離

Angelababy（楊穎）近年在內地積極發展，無論是電視劇、電影還是綜藝節目都有不少演出機會，但其演技一直被人詬病。早前有報道指Baby現時的片酬比起以前降低不少，一套劇的報價低於1000萬人民幣（約1124萬港元），甚至低於二線明星，更指Baby現時陷入無戲可拍的處境。雖然未知報道真假，但Baby近日就加入「直播Sell貨」大軍，日前更首次在個人抖音帳號開直播！

Angelababy（楊穎）近年經常上節目，但演技一直被人詬病。（微博@楊穎工作室）

大啖試食 用手臂為唇膏試色

Baby在直播中介紹了包含美妝、食品、家電等十多個品牌產品，她在直播期間不但親身試用，在自己的手臂上用唇膏逐個試色，向大家展現最真實的一面，甚至不顧女神形象大啖試食，抛開偶像包袱，而且語氣溫柔，態度親民，不少粉絲都大讚她態度專業。

Baby在自己的手臂上用唇膏逐個試色，獲粉絲大讚態度專業。（微博@Young楊楊）

Baby在直播期間不顧女神形象大啖試食！（影片截圖）

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直播5小時 收看達2600萬人次

Baby全程直播了5小時，吸引超過2605萬人次觀看，高峰期更達38萬人同時收看，人氣強勁！不過就有疑似是品牌方在微信朋友圈直指不滿意Baby的表現，認為她狀態不夠亢奮，宣傳不到位，更指Baby在直播過程中經常睇手機，不尊重粉絲，認為銷售成績未如理想，質疑她的「帶貨」能力。

據知Baby今次直播的銷售總額大約是1401萬人民幣（約1554萬港元），以藝人的直播成績來說的確不算好。根據資料顯示，上個月在另一個平台首次開直播的張雨綺，總銷售額達到2.23億人民幣（約2.47億港元），遠遠抛離Baby！

張雨綺上個月在另一個平台直播Sell貨，總銷售額達到2.23億人民幣（約2.47億港元），遠遠抛離Baby！（影片截圖）

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